Store mørketall for voldsepisoder

Det er politiet i Bergen som har sammenlignet tallet på voldsanmeldelser med legevaktens tall for behandlinger av voldsskader. Konklusjonen er at bare 30–40 prosent av voldstilfellene blir anmeldt.

– Vi vet at det er store mørketall i voldsstatistikken, sier sjef for patruljeseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon, Bengt Angeltvedt.

– Redde for represalier

ALVORLIG: – Man skal aldri tillate vold. Vi ønsker at alle slike forhold skal anmeldes, sier sjef for patruljeseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon, Bengt Angeltvedt. Foto: Arne D. Haldorsen / NRK

Leder i Landsforeningen for voldsofre, Margit Lømo, sier at mørketallene er et stort problem. Hun forteller at mange som opplever vold er redde og derfor lar være å anmelde.

– De er redde for represalier fordi politiet ikke kan beskytte dem, sier hun.

I fjor ble det anmeldt 414 legemsfornærmelser knyttet til utelivet i Bergen. Dette er 70 flere enn året før.

– Helt uforståelig

51 år gamle Kenneth Johannesen ble angrepet av en gruppe ukjente gjerningsmenn i august i år. Han var på vei hjem fra en pub i Bergen da han ble slått bevisstløs.

– Jeg husker bare at det smalt. Så våknet jeg opp på Haukeland med brudd på hodeskallen, sa han til NRK i forrige uke.

Vitner har fortalt at noen slo ham ned før de stakk fra stedet.

– Det er helt forferdelig. Det virker som det har blitt en trend med vold i samfunnet, at folk blir slått ned på gaten, helt umotivert. Det er uforståelig.

Vil ha flere anmeldelser

Johannesen valgte å anmelde episoden. Det mener Angeltvedt at flere burde gjøre.

– Vold er alvorlig. Vi ønsker at alle slike forhold skal anmeldes, sier han.

Dersom flere anmelder, vil dette fungere allmennpreventivt, tror Angeltvedt.

– Man skal ikke tillate vold, uavhengig av om det er bagatellmessig eller ikke. Det skal få en reaksjon, sier han.

Frykter henleggelse

MANGE ER REDDE: Leder for Landsforeningen for voldsofre, Margit Lønmo, forteller at mange er redde for hva som kan skje hvis de anmelder vold. Foto: Anna Nærum / NRK

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nærmere 4000 etterforskede saker som gjaldt kroppskrenkelse ble henlagt i Norge i 2015.

Lømo i Landsforeningen for voldsofre forteller at mange vegrer seg for å anmelde i frykt for at saken blir henlagt.

– Det kan ta veldig lang tid fra man anmelder en sak til politiet gjør noe med den. Derfor er det mange som ikke ønsker belastningen med venting dersom saken uansett blir henlagt, forklarer hun.