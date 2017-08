Kenneth fikk hodeskallen knust av ungdomsgjeng på åpen gate

– Det går egentlig greit nå, men da jeg kom inn hit, hadde jeg så store smerter at jeg kastet opp hele tiden, sier Kenneth Johannessen.

Den 51 år gamle båtmekanikeren fra Bergen sitter på pasientværelset på Haukeland universitetssjukehus. Venstre øye er blodsprengt og innrammet av et stort blåmerke.

– Det var helt forferdelig, sier Johannesen.

Natt til fredag forrige uke ble 51-åringen slått ned av en ungdomsgjeng i Bergen sentrum.

Politiet fortalte at de kom over en mann på Bryggen, som hadde mistet bevisstheten som følge av slag mot ansiktet.

– Fornærmede husker lite. Et vitne har forklart at det var en uoverensstemmelse mellom mannen og en ungdomsgjeng på rundt ti personer, sa operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen morgenen etter.

Brudd i hodeskallen

Johannesen husker fremdeles lite av episoden, da NRK møter han mandag ettermiddag.

– Jeg hadde drukket noen øl på en pub i sentrum. Da jeg gikk ut, husker jeg at det smalt, men så er alt svart. Det neste jeg husker er at jeg våknet opp her på sykehuset. Vitner har fortalt at noen «fløy på» meg, slo meg ned og stakk fra stedet. Jeg husker i bruddstykker at jeg var veldig redd, men mer vet jeg ikke, forteller 51-åringen.

Han skal nå behandles for flere brudd på hodeskallen.

– Det blir operasjon til uken, der legene må legge inn implantater for å erstatte det som er knust i hodeskallen. I tillegg må de få øyet, som er trykket inn, på plass igjen. De kan ikke garantere for at jeg slipper unna varige mén.

VISER SKADENE: Kenneth Johannessen viser frem øyet, som er trykket lenger inn en normalt. Mandag ettermiddag ser han fremdeles dobbelt, mens han venter på operasjon. Foto: Ingvild Fjelltveit / NRK

– Hvilke tanker har du gjort deg nå i ettertid om det som har skjedd?

– Det er helt forferdelig. Det virker som det har blitt en trend med vold i samfunnet, at folk blir slått ned på gaten, helt umotivert. Det er uforståelig.

Har fått inn tips

Fremdeles er ingen pågrepet eller mistenkt i saken.

– Vi har fått inn en del tips, som gjør at vi har litt å gå på. Vi skal gjennomføre flere avhør, men har per nå ingen mistenkte, sier Mathilde Sætre, politiadvokat ved trussel- og voldsavsnittet ved Bergen sentrum politistasjon.

Politiet vet heller ikke nøyaktig hvor mange ungdommer som var i gjengen, men sier at det var flere menn rundt 18-20 år.

– Vi avhørte den skadde 51-åringen fredag ettermiddag. Han husker svært lite, og vi er derfor avhengig av vitner for å finne ut hvem som slo ham ned, sier Sætre.

Hun understreker at politiet tar saken på alvor, og at den har høy prioritet.

Selv har Johannessen kun ett ønske for tiden fremover:

– At politiet tar dem som har gjort dette, og at gjerningsmennene får sin straff.