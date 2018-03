Stor skogbrannfare i påsken – setter inn helikopter

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har satt inn et helikopter i beredskap i helligdagene i påsken fra skjærtorsdag til 2. påskedag.

Helikopteret er stasjonert i Sauda i Rogaland, slik at det har relativt kort vei til store deler av kysten.

– Det er brannfare langs hele norskekysten, fra Vestlandet til Nordland, sier avdelingsdirektør i DSB, Anne Rygh Pedersen.

38 lyng- og krattbranner så langt i år

Avdelingsdirektøren sier det er svært tørt langs hele kysten, og at folk må være forsiktig med å tenne bål ute i naturen.

– Man må følge med på det lokale brann og redningsvesenet sine instruksjoner. De finner man på kommunens hjemmeside eller i media, sier Pedersen.

Tips til trygg bålbrenning Ekspandér faktaboks Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.

Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.

Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.

Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.

Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.

Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.

Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.

Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.

Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.



Kilde: Sikkerhverdag.no

Ifølge henne har det vært 38 skogbranner så langt i år, noe som er over gjennomsnittet så tidlig på året.

Tidligere i mars var det 15 gressbranner på få timer bare på Vestlandet.

– Det er størst fare for lyng og krattbrann. Det viktigste er at folk tar hensyn der de er. Hvis de er i et bart og tørt område så må man vurdere om det finnes alternativer til å gjøre opp ild.

VÆR FORSIKTIG: DSB sier man må være forsiktig med å tenne bål i påsken. Bilde er fra en skogbrann i Nedre Eiker i 2017. Foto: Ole Christian Nordby / Eikerfoto

– Det er ditt eget ansvar

Nils Medaas, som er innsatsleder i Lindås og Meland brannvesen presiserer at man brenner bål på eget ansvar.

– Hvis man har vært uansvarlig og det oppstår brann, kan man få en klekkelig bot, sier han.

Medaas sitt viktigste råd er at man må ha en plan B i tilfelle noe skulle skje.

– Folk må tenke på at gnister fra et bål kan tenne landskap 100 meter lenger borte. Det er skremmende, sier han.

Brigadeleder i Bergen brannvesen, Frank Åstveit, sier at de vil klargjøre såkalte skogbrannhengere, som er pakket med utstyr man trenger for å slukke skogbrann.

– De vil klargjøres i løpet av morgendagen. På denne måten kan vi enkelt feste hengeren på bilen, eller heise utstyret opp i et helikopter hvis det skulle oppstå brann, sier han.