Sønnen (2) døde av heroinerstatning – moren (27) og faren (27) tiltalt for drap

Nesten to år er gått siden en to år gammel gutt ble funnet død hjemme i foreldrenes leilighet i Bergen.

Dødsårsaken ble raskt fastslått å være at gutten hadde fått i seg buprenorfin-tabletter, som gis som heroinsubstitutt til personer under legemiddelassistert rehabilitering (Lar).

Politiet mente foreldrene ikke hadde passet godt nok på gutten, oppbevart medisinene uforsvarlig, og at de burde tatt ham med til lege da det kunne mistenkes at han hadde fått i seg tabletter.

Det at det er to personer som åpenbart lider et enormt tap under det som har skjedd, gjør det ekstra utfordrende. Statsadvokat Elisabeth Deinboll

I starten av november 2015 ble begge siktet for uaktsomt drap.

Etter nesten to år med etterforskning og saksbehandling, har politiet og Statsadvokaten i Hordaland bestemt seg for å ta ut tiltale mot guttens mor (27) og far (27).

– Vi har tatt ut tiltale mot foreldrene til toåringen for ved uaktsomhet å ha forvoldt sønnens død, sier statsadvokat Elisabeth Deinboll til NRK.

STATSADVOKAT: Elisabeth Deinboll, her fotografert under en rettssak i Bergen tingrett høsten 2012. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Så gutten med tablettpakningen

Det var om morgenen 12. oktober 2015 gutten ble funnet død. Foreldrene har selv forklart at de så gutten med medisin-pakningen dagen i forveien, men ikke at han inntok noen tabletter.

De skal ifølge egen forklaring ha sjekket om toåringen hadde tabletter i munnen, uten å finne noe.

Påtalemakten har imidlertid fått analyser og sakkyndigvurderinger som viser at guttens dødsårsak var inntak av én eller flere buprenorfin-tabletter.

– Han døde etter å ha inntatt Lar-tabletter. Vi mener det er forårsaket av foreldrene ved at medisinen ble oppbevart lett tilgjengelig, og at de ikke tok ham til lege, men i stedet la ham til å sove, etter at de hadde sett at barnet hadde hånd om Lar-medisinen, sier Deinboll.

FORSVARER MOREN (27): – Min klient erkjenner ikke straffskyld, sier advokat Anders Johnsen til NRK. Foto: Jon Bolstad / NRK

Oppbevart i kommodeskuff

Statsadvokaten mener også foreldrene ikke hadde kontroll på hvor mange buprenorfin-tabletter de oppbevarte i leiligheten.

Deinboll vil ikke kommentere hvor mange tabletter de mener gutten fikk i seg dagen før han ble funnet død.

– Jeg vil ikke gå i detaljer om mengdene, men dette kommer sakkyndige til å forklare seg om i retten, sier Deinboll.

Statsadvokaten har siktet begge foreldrene for det samme, selv om det var guttens far sine Lar-tabletter toåringen inntok. Tablettene ble oppbevart i en kommodeskuff i foreldrenes leilighet.

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Ekspandér faktaboks LAR ble et landsdekkende tilbud i 1998. Ved utgangen av 2016 var det 7.554 brukere i Norge – på St. Olavs hospital var det 302 brukere

Brukerne får legemidler som Suboxone og Subutex (buprenorfin) eller metadon. Disse legemidlene skal blokkere suget etter heroin og andre opiater

LAR skal i utgangspunktet tilbys rusavhengige med et langvarig rusproblem

Mer enn hver tredje i LAR har alvorlige fysiske plager, en andel som er på linje med tidligere år

Få LAR-pasienter har oppfølging fra psykisk helsevern. På landsbasis var andelen som var i psykiatrisk behandling på 14 prosent

I 2016 var snittalderen på LAR-brukerne 44,3 år

Drøyt én av to sier de er fornøyd med behandlingen i LAR, hver femte angir at de er mellomfornøyd, og seks prosent er direkte misfornøyd med behandlingen (Kilde: Dagens medisin / SERAF-rapporten)

– Saken er ikke lett

Strafferammen for foreldrene, som er siktet etter straffelovens paragraf 281, er seks års fengsel.

Men statsadvokaten sier den lange tidsbruken til politiet gjør at straffen vil bli kortere.

– Saken er ikke lett. Det har nok tatt tid både etterforskningsmessig og påtalemessig av den grunn. Og tidsbruken vil nok bli et tema når det kommer straffeutmåling, det kan jeg si allerede nå, sier Deinboll.

Politiet ventet lenge på analyser og sakkyndiguttalelser, men Deinboll sier etterforskningen uavhengig av dette har tatt for lang tid.

UTSKREVET TIL FAREN: buprenorfin-tablettene med virkestoffet buprenorfin ble utskrevet til guttens far. Påtalemakten mener foreldrene ikke gjorde nok da de så at gutten deres (2) hadde fått tak i pakningen. Foto: Politiet

– Et enormt tap

Statsadvokaten fikk saken på sitt bord først i sommer.

Hun har også brukt lengre tid enn forespeilet, og har blant annet vært i nye møter med politiet for å diskutere detaljer i saken.

Deinboll legger ikke skjul på at omstendighetene, der to foreldre har mistet sin sønn, gjør saken spesielt vanskelig.

– Det at det er to personer som åpenbart lider et enormt tap under det som har skjedd, gjør det ekstra utfordrende. Det er ikke vanskelig å sette seg inn i den voldsomme belastningen dette er for dem. Det får ikke betydning for påtalevurderingen jeg gjør, men det kan ha betydning ved utmåling av straff, sier statsadvokaten.

– KNUST: – Det er en far som er knust av sorg etter å ha mistet sønnen, sa farens forsvarer, Beate Hamre, til NRK, da han ble varetektsfengslet. Foto: Anders Fehn / NRK

Erkjenner ikke straffskyld

Begge foreldrene nektet straffskyld da de ble varetektsfengslet.

– Det er en far som er knust av sorg etter å ha mistet sønnen, sa farens forsvarer, Beate Hamre, til NRK.

Hamre har tirsdag kveld informert sin klient om tiltalen, men har foreløpig ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Morens forsvarer, Anders Johnsen, sier hun hevder seg uskyldig etter tiltalen.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld. Hun ønsker ikke at jeg skal kommentere ytterligere på nåværende tidspunkt, sier Johnsen til NRK.

– Kjenner ikke maken internasjonalt

Toåringens dødsfall i oktober 2015 fikk lederen for legemiddelassistert rehabilitering i Helse Bergen, Christian Ohldieck, til å varsle full gjennomgang av rutinene.

Christian Ohldieck Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Dette er en utrolig tragisk sak, som jeg ikke kjenner maken til internasjonalt, sa Ohldieck.

Ohldieck fortalte den gang at det varierer det hvor vanskelig det er å åpne og ta ut tabletter fra pillebrettene, samt at brukere med omsorg for barn får ekstra informasjon om medikamentene og hvordan de bør oppbevares.