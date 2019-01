I flere år har debatten om bybanetraséen over Bryggen vært en betent sak i bergenspolitikken.

Og selv om bystyret i fjor vedtok traseen til Åsane, kan ny teknologi gi nytt liv til debatten i valgåret 2019.

Bergensselskapet Rainfall står bak en ny app som ved hjelp av AR-teknologi viser hvordan Bybanen over verdensarvstedet kan komme til å se ut.

– Det er mange som har en formening om traseen over Bryggen, men de vet egentlig ikke hvordan den vil se ut til slutt. Denne teknologien gir et bedre inntrykk, sier Keith Mellingen, VR/AR-regissør i Rainfall.

Dette er AR- og VR-teknologi Ekspandér faktaboks AR (augmented reality), eller utvidet virkelighet på norsk, er en teknologi som kombinerer det man ser i den fysiske verden med virtuell data. I appen som viser Bybanen på Bryggen er selve Bybanen grafisk fremstilt, mens alt annet i bildet er slik man ser det i virkeligheten. Dette skiller seg fra VR (virtual reality), eller kunstig virkelighet, hvor alt du ser gjennom VR-briller er virtuelt eller grafisk fremstilt.

PÅPEKTE FEIL: Venstre-politikeren hadde en del å utsette på detaljene i fremstillingen av Bybanen. Foto: Erling Johnsen / NRK

Pokémon Go-teknologi

Mellingen bruker mobiltelefonen til å skanne Unesco-skiltet, selve beviset på Bryggens verdi, og appen registrerer hvor han er.

På mobilskjermen dukker plutselig Bybanen opp i bakgrunnen.

– Nå kan jeg spasere mot området hvor Bybanen skal gå, og få et riktig inntrykk av hvordan det vil bli, sier han.

Mellingen sier teknologien er tilsvarende den man bruker i mobilspillet Pokémon Go.

– Med AR-teknologi legger man inn grafikkelementer i omgivelser man selv befinner seg i.

TESTING: Erlend Horn (V) tester ut appen, mens Keith Mellingen fra selskapet Rainfall forklarer hvordan teknologien fungerer. Foto: Eivind Fondenes / NRK

– Feil fremstilt

– Dette gir et feil inntrykk, sier byråd Erlend Horn (V) mens han titter på mobilskjermen.

Horn er svoren tilhenger av både Bybanen og traseen over Bryggen, og får teste ut teknologien både med mobiltelefon og AR-briller. Umiddelbart påpeker han detaljer som er feil i fremstillingen.

– Det er lagt inn en mur som er høyere enn den skal være i virkeligheten. Og det er lagt inn et gjerde som ikke kommer til å være her.

Venstre-politikeren synes likevel teknologien er spennende, og mener den viser at Bybanen vil passe bra inn på Bryggen.

BARRIERE: – Jeg synes det gir et bilde av hva vi har advart mot, sier direktør i Stiftelsen Bryggen, Bernt-Håvard Øyen. Foto: Erling Johnsen / NRK

– Viser hva vi har advart mot

Andre lander imidlertid på motsatt konklusjon. Direktøren i Stiftelsen Bryggen, Bernt-Håvard Øyen, mener Bybanen vil bli en barriere mellom Bryggen og Vågen.

– Jeg synes dette gir et bilde av hva vi har advart mot. Og det er bra det kommer frem, sier han.

Øyen synes det er synd teknologien ikke var tilgjengelig før bybanetraséen ble vedtatt.

– Dette burde politikerne ha fått se for mange år siden, slik at man ville fått et reelt inntrykk av hvordan det blir, sier han.

AR-BRILLER: Appen kan også brukes med egne briller som kobles til mobiltelefonen. Foto: Erling Johnsen / NRK

– Mektig våpen

Selskapet har foreløpig ikke offentliggjort appen, men det kan bli aktuelt etter hvert.

Horn mener denne typen teknologi kan skape større engasjement for byutvikling.

– Folk kan få mer eierskap til hvordan ting vil se ut. Det er udelt positivt. Men det er viktig at man er presis. Slik teknologi kan jo være et mektig våpen om ting blir fremstilt feil, sier byråden.