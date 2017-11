Mennene var i god form da de ble funnet. De var godt utstyrt for en slik tur, fjellvante og visste hva de skulle gjøre da uværet traff dem.

De to ble meldt savnet lørdag kveld da de ikke var kommet frem til en hytte på Hallingskeid etter å ha lagt ut på tur fra Upsete fjellstove.

Startet søk i området

Røde Kors-mannskaper fra Voss, Vossestrand og Vaksdal ble sendt med et beredskapstog opp i fjellet for å organisere letingen.

I løpet av natten ble det satt i gang søk fra henholdsvis Hallingskeid og Upsete. Søket var i ferd med å bli trappet opp da de to kom til rette.

– Heldigvis gikk det bra denne gangen. Disse to hadde gjort alt riktig, sier operativ leder i Voss Røde Kors, Solfrid Hjelle til NRK.

MANNSKAPER FRA RØDE KORS: På vei til letestedet i natt. Foto: Røde Kors

Stadig flere redningsaksjoner

Økt trafikk i fjellet fører til stadig flere redningsaksjoner. Det skaper utfordringer både for politiet, Røde Kors og andre frivillige hjelpeorganisasjoner.

Ikke all som ferdes i fjellet er nemlig like godt utstyrt.

– Det er veldig bra hvis folk tar hensyn til vær og vind og ikke legger ut på turer i høyfjellet, som de ikke er i stand til å mestre, sier Solfrid Hjelle i Røde Kors.

– Samtidig er det viktig å ha med utstyr til å grave seg ned, rikelig med mat og overnattingsutstyr. Været kan snu veldig fort og det må man være forberedt på.

Ikke alle like flinke

Langt fra alle som ferdes i høyfjellet er like flinke som disse to i natt. Inntrykket til Røde Kors er imidlertid at situasjonen er blitt stadig bedre de siste årene:

– Mitt personlige inntrykk er at det er blitt mer fokus på sikkerhet. Med fokuset på de nye fjellvettreglene har man også fått mer fokus på dette med hva som kreves for å legge ut på turer i fjellet, sier Solfrid Hjelle.