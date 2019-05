Provoserte elever: – Statsministeren roser engasjementet vårt uten å lytte

Bare to måneder etter forrige klimastreik blir det i dag mer enn 1.500 skolestreiker fordelt på 118 land. Det felles budskapet til politikerne er «Ta framtiden på alvor».

Den første streiken var for å få politikerne til å ta mer ansvar i klimakampen. Dagens streik er en reaksjon på manglende handling i kjølvannet av forrige streik.

– FNs naturpanels sjokkerende rapport denne måneden understreker nok en gang behovet for handling, heter det i en uttalelse fra Natur og ungdom.

LOKALT OG GLOBALT: Fylkesleder Vilja Helle Bøyum i Hordaland Natur og Ungdom under klimastreiken i mars. Foto: Simon S. Brandseth / NRK

Bensin på bålet

De kaller statsminister Erna Solberg (H) sin ros av ungdomsengasjementet «bensin på streikebålet» fordi hun ifølge Natur og ungdom ikke lytter til kravene som er framsatt fra de unge.

Even Jacobsen (13) er en av initiativtakerne til streiken i Norge:

– Jeg vil at Solberg skal si at hun tar framtiden vår på alvor og vil innfri kravene våre. Det som vil være mest provoserende, er at hun fortsetter å rose engasjementet vårt, men ikke lytter, sier han til NTB.

INITIATIVTAKER: – Statsministeren må slutte å rose engasjementet vårt uten å lytte til kravene våre, mener Even Jacobsen. Foto: Natur og Ungdom

– Erklær klimakrise

Statsminister Solberg og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) kommer til streiken før klokken 12 for å bli konfrontert med kravene fra tusenvis av ungdommer.

Gi ikke flere utvinningstillatelser til oljeindustrien

Skap heller nye klimavennlige jobber i Norge.

Øk det norske klimamålet

Mer enn halvere norske utslipp innen 2030.

De krever også at politikerne viser solidaritet med barn og unge i det globale sør som rammes av klimaendringene vi er skyld i. Kravet er å trappe opp støtten til finansiering av klimatiltak og klimatilpasning til minst 65 milliarder årlig.

Det siste hovedkravet er at statsministeren erklærer klimakrise og følger opp med tiltak.

Stortinget skal stemme over kravene 6. juni i to forslag fremmet fra SV og MDG.

MANGE BEKKER SMÅ: 22. mars gikk elever over hele verden i store og små protesttog. Her fra klimastreiken ved Sædalen skole i Bergen. Foto: Simon S. Brandseth / NRK

Usikkert oppmøte

Over 1,8 millioner unge deltok ved den forrige internasjonale streiken – rundt 40.000 i Norge.

På grunn av eksamen er det ventet langt lavere oppmøte i Norge i dag. Arrangørene forventer opp mot 10.000.

Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom håper uansett statsministeren har mer å komme med enn sist.

– Dersom Solberg ikke har et eneste nytt klimatiltak å presentere, er det utrolig provoserende. Hvor lenge skal barn og unge måtte protestere for vår rett til et levelig klima, før regjeringa lytter til kravene våre, spør Eiterjord.

– Hun kan velge mellom å vende tusener av barn og unge ryggen, eller å ta klimakrisen på alvor: å la olja ligge, kutte norske utslipp i tråd med Parisavtalen og trappe opp klimabistanden kraftig.