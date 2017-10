Klokken 02.16 natt til 6. juni i år rykket væpnet politi ut til en høylytt og truende mann med håndvåpen på Møhlenpris i Bergen. Mannen (36) har i ettertid fortalt både i intervju med Spesialenheten og NRK at planen hans var å bli skutt og drept av politiet.

Planen lyktes ikke. 36-åringen ble skutt i foten og fikk lettere skader. Samtidig fikk politimannen som skjøt og makkeren hans rutinemessig status som mistenkte av Spesialenheten for politisaker.

Drøyt fire måneder senere har Spesialenheten kommet med sin avgjørelse i saken: Verken politimannen som skjøt eller makkeren hans blir straffet.

«Han peker med våpen» Makkeren til politimannen som skjøt

– Fulgte instruksen til punkt og prikke

– Vi tar avgjørelsen til etterretning, og er selvsagt glade for at Spesialenheten kom til den konklusjonen, sier visepolitimester Olav Valland i Vest politidistrikt.

– Du sa dagen etter hendelsen at instruksen ble fulgt til punkt og prikke. Føler du dette er en bekreftelse på det fra Spesialenheten?

– Ja, det er det. Jeg oppfatter, etter å ha lest grundig gjennom begrunnelsen, at de vurderer det på samme måte som vi gjorde innledningsvis. Tjenestemennene fulgte rutinene og instruksene som er skissert for slike oppdrag, og har også blitt fulgt opp i tråd med instruksene i ettertid, sier Valland.

UNDERSØKELSER: Mannskaper fra Spesialenheten var på stedet kort tid etter hendelsen, og avhørte de to involverte politimennene. Saken mot dem er nå henlagt «som intet straffbart forhold anses bevist». Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– Ropte «slipp våpenet» og pekte på 36-åringen

Mannskap fra Spesialenheten var på åstedet allerede klokken 04 samme natt som skytingen fant sted, og avhørte politimannen som skjøt og makkeren hans.

Politimannen som skjøt har til Spesialenheten forklart at han så 36-åringen peke mot ham og makkeren mot det han mente var en pistol. Dette skjedde mens han åpnet døren på politibilen.

Makkeren ropte «han peker med våpen».

Ute av bilen så politimannen som skjøt direkte inn i våpenmunningen, og svarte med å rope «slipp våpenet», ifølge forklaringen.

Han pekte sitt tjenestevåpen mot mannen, og makkeren gjorde det samme.

Men de to politibetjentene så ingen reaksjon hos 36-åringen, ifølge forklaringen. Da avfyrte politimannen som skjøt et varselskudd til venstre for mannen, men fikk heller ikke da noen reaksjon.

Da pekte han igjen våpenet mot 36-åringen, siktet på hans ene fot, og trakk av.

VANLIG TJENESTE: Visepolitimester i Vest politidistrikt, Olav Valland, forteller at de to tjenestemennene har fortsatt i vanlig tjeneste i perioden etter skytingen fant sted. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

«Umiddelbar trussel om å bli skutt»

Makkeren har forklart seg samsvarende, ifølge rapporten fra Spesialenheten.

Etter at 36-åringen ble truffet, ble han stående, fortsatt med våpenet mot de to politimennene, før han trakk seg tilbake og forsøkte å gjemme seg bak en bil i en sidegate, ifølge forklaringen.

Da politibetjentene så mannen igjen, pekte ham våpenet mot dem, før han kastet det bort og ropte at han ga seg.

Spesialenheten konkluderer med at ingen av politimennene skal straffes.

Politimannen som skjøt oppfattet at han sto «overfor en umiddelbar trussel om å bli skutt», og «hadde begrenset tid til å områ seg».

Fordi situasjonen «ikke kunne vært avverget ved lempeligere midler», faller den innunder nødvergeparagrafen i straffeloven, fastslår Spesialenheten.

NRK har vært i kontakt med 36-åringen i dag. Han har mottatt Spesialenhetens vedtak, og sier han er glad for konklusjonen.

– Jeg har hele tiden ment at det ikke var noe å utsette på politiets reaksjon i saken. Med tanke på den dårlige samvittigheten jeg har hatt, er jeg glad for at den delen er avgjort for politimennene sin del, sier han.