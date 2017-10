Utløste væpnet aksjon for å bli skutt av politiet

Hendelsen 6. juni i år er en av få ganger politiet avfyrer skudd. Klokken 02.16 kom meldingen om at en høylytt og truende mann viftet med et håndvåpen på gaten på Møhlenpris i Bergen.

Tre væpnede politipatruljer rykket ut til mannen, og ba ham legge ned pistolen.

I stedet siktet han mot politiet. De svarte med å først fyre av et varselskudd, før de skjøt mannen i beinet.

Mannen fikk med lettere skader, mens to politimenn ble siktet av Spesialenheten for politisaker. Der er saken nå ferdig etterforsket, og ligger til påtaleavgjørelse.

– Planla å bli drept

Både politimennene og den 36 år gamle mannen som ble skutt er avhørt. I avhøret kom han med nokså oppsiktsvekkende opplysninger:

36-åringen fortalte at han ønsket og planla å bli drept av politiet, etter lenge å ha slitt med psykiske problemer.

Mens politimennene venter på sin skjebne hos Spesialenheten, venter 36-åringen på straffesak, etter å ha blitt siktet etter hendelsen.

Lederen for Spesialenhetens etterforskningsavdeling i Vest-Norge, Ellen Eikeseth Mjøs, sier hun ikke kan kommentere saken før den er avgjort av Spesialenheten sentralt.

I Norge er dette en dårlig måte å prøve å begå selvmord på. Vi skyter ikke for å drepe. Morten Ørn, Vest politidistrikt

SKUTT: Her ved Bunnpris-butikken på Møhlenpris skjedde skuddvekslingen. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Fire drept på 15 år

Selv om norsk politi brukte våpen 83 ganger i fjor, er det svært sjelden de dreper noen. Det har bare skjedd fire ganger mellom 2002 og 2016.

Til sammenligning skyter og dreper politiet i USA nesten tusen personer årlig.

Bevæpning av politiet Ekspandér faktaboks De ferskeste tallene fra Politidirektoratet er for 2015 og 2016. I perioden fra 2002 til og med 2016 er fire personer skutt og drept av politiet, to av dem i 2015 og 216. Avfyrt skudd mot person 2015: 3

2016: 2 Varslelskudd 2015: 2

2016: 1 Truet med bruk av skytevåpen 2015: 53

2016: 80 Skadde eller drepte 2015: 2 skadde og 1 drept

2016: 1 skadd og 1 drept

Der er fenomenet med at folk ønsker å bli drept av politiet, «suicide by cop», velkjent. En studie fra 2009 viste at hver tredje person som ble skutt av politiet, hadde villet det selv.

Det kan også ha sammenheng med at politiet i USA skyter mot brystregionen, mens norsk politi er trent i skadebegrensning, og skyter mot armer og bein.

– I Norge er dette en dårlig måte å prøve å begå selvmord på. Vi skyter ikke for å drepe, sier Morten Ørn, leder for felles operativ enhet i Vest politidistrikt.

– Kan fjerne skyldfølelse

Ørn sier det er svært krevende for politiet å vurdere om personer ønsker å bli skutt, når de står midt oppe i situasjonen, og sier han ikke kjenner til norsk forskning på «suicide by cop».

Psykiater Fred Heggen Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Overlege Fred Heggen, som har vært rettspsykiater i flere større straffesaker de siste årene, mener fenomenet bør få mer oppmerksomhet i Norge.

Da han i en rettssak uttalte at tiltaltes atferd kunne tyde på et ubevisst ønske om å bli drept av politiet, responderte dommeren med å kalle hypotesen hans spekulativ.

– Det viser at dette er en ganske ukjent problemstilling i norske straffesaker, mener Heggen.

Psykiateren tror også økt kunnskap om dette fenomenet er viktig for politiet.

– Vi vet altfor lite om «suicide by cop», men det foregår sannsynligvis oftere enn vi tror. Dersom politiet skyter, og kanskje dreper noen i en slik situasjon, vil slik kunnskap kunne ta bort mye av skyldfølelsen. Det kan gjøre det lettere å forsone seg med et tragisk utfall, sier Heggen.