Måndag starta politiet undersøkingar på Øvsttun kirkegård i Fana i Bergen. Gravplassen ligg like ved staden der 31 år gamle Trine Frantzen sist blei sett før ho forsvann i 2004.

Saka har sidan vore ei gåte for politiet. Men nye tips har gitt politiet fornya håp om å løysa saka.

Dette er saka: Trine Frantzen (31) forsvann utan spor

– Nye opplysingar gjer at politiet finn det føremålstenleg å søka i området med georadar, seier Tore Salvesen, seksjonsleiar ved Felles eining for etterretning og etterforsking i Vest politidistrikt til NRK.

– No håpar eg berre me finn henne, slik at me får avslutta 15 års liding. Livskvaliteten er borte. Alt har handla om å finna Trine, seier Mona Sørensen, storesøster av Trine Frantzen.

FORSVANN: Trine Frantzen blei sist observert like ved gravplassen der politiet no gjer nye undersøkingar.

Undersøker tolv graver

Salvesen ønskjer ikkje å gå i detalj på kva opplysingane dreier seg om.

Måndag undersøker politiet tolv graver på gravplassen. Årsaka er at desse var opne og nye på det tidspunktet Frantzen forsvann.

Jobben med å grava opp gravene startar først truleg neste veke. Først skal politiet kartlegga kva som ligg under bakken ved hjelp av georadar.

Politiet har funne det formålstenleg å gjera denne undersøkinga, men vil ikkje spekulera i eventuelle funn, seier Salvesen.

– Det er ikkje snakk om nye mistenkte så langt. Det viktigaste er å finna Frantzen, seier politisjefen.

SEKSJONSLEIAR: Tore Salvesen i Vest politidistrikt på Øvsttun kirkegård måndag føremiddag. Foto: Jon Bolstad / NRK

Sambuaren blei sikta

Kvinna frå Os forsvann natt til 7. mai 2004 etter å ha vore på fest saman med fleire vener i Bergen. Seks dagar seinare blei ho meld sakna. Tre månader seinare konkluderte politiet med at dei kanskje kunne stå overfor eit drap.

To personar, den eine Frantzen sin sambuar, blei i 2007 sikta for det som den gongen var forsettleg drap. Saka blei lagt bort året etter på grunn av «bevisets stilling».

Saka blei teken opp att i 2012, då det også kom inn nye tips.

GEORADAR: Politiet undersøker tolv graver som var opne og nye rundt tidspunktet då Frantzen forsvann. Foto: Jon Bolstad / NRK

Tipsar: – Blei dumpa i grav

I samband med innspelinga av dokumentarserien «Insider» i 2018 kom det inn fleire tips – enkelte frå tipsarar som aldri tidlegare hadde meldt seg.

Dagbladet har skrive at eitt av tipsa handla om at Frantzen skal ha blitt drepen med ein såkalla «judasdose» – ein overdose narkotika sett av andre. Deretter skal ho ha blitt dumpa i ein annan person si grav.

Tipset skal ha sett fart i politiet si etterforsking, som denne veka kulminerer i nye etterforskingsskritt i Bergen.