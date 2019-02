Politiet har knivdrapet på video

For en av de ti er siktelsen nå endret til å gjelde drap. Den siktede er ifølge politiet en mann født i 1997.

– Det er på bakgrunn av opplysninger i saken, vitneforklaringer og bilder fra overvåkingskamera, sier politiadvokat Trond Eide.

Politiet bekrefter at overvåkningskamera har filmet drapet, og at videoen viser flere stikk mot overkroppen.

– Videoen viser at den drapssiktede var mer aktiv enn de andre. Det er uvisst om dette var et oppgjør mellom to grupper, forteller Eide til NRK.

Den avdøde, en mann født i 1990, vil bli obdusert på mandag.

– Det pågår nå avhør av vitner. På videoen fremstår det at flere av de involverte prøvde å hjelpe drapsofferet.

Ti menn i 20-30-årene er arresterte etter at en mann ble knivstukket på Danmarks plass fredag kveld. Politiet ønsker foreløpig ikke å si om de har drapsvåpenet som ble brukt.

Foreløpig er det uavklart hvor mange som vil bli fremstilt for fengsling på mandag.

– Av hensyn til etterforskningen kan jeg ikke si alt som ligger til grunn for de ulike pågripelsene. Vi er i en tidlig fase ennå.

Personene skal være av utenlandsk opprinnelse, men alle er norske statsborgere, sier Eide.

– Da politiet kom til stedet, var ingen av dem som senere er pågrepet på stedet. De er alle pågrepet forskjellige steder i Bergen.

I EN TIDLIG FASE: Ti er pågrepet og en er siktet for drap, fortalte politiadvokat Trond Eide. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Mannen ble erklært død fredag klokken 22.20 på Haukeland universitetssjukehus. De pårørende er varslet.

Politiet ønsker ikke å spisse dette mot noe spesielt miljø. De ber om at vitner til hendelser som kan ha opplysninger i saken, tar kontakt med politiet.

Flere personer involvert i slagsmål

Klokken 21.30 fredag kveld fikk politiet i Bergen flere meldinger om at fem til ti personer var involvert i et slagsmål. Slagsmålet fant sted ved bensinstasjonen Circle K Viken ved Danmarks plass, og i undergangen under trafikkrysset.

Politiet rykket ut med flere patruljer, og pågrep flere personer.

– Vi etterforsker saken for fullt. Saken blir etterforsket som drap, sa operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt til NRK lørdag morgen.

SLAGSMÅL: Politiet rykket ut med store ressurser etter melding om knivstikking fredag kveld. Natt til lørdag ble en mann i slutten av 20-årene erklært død på Haukeland universitetssjukehus. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Vitner forsøkte å hjelpe

To personer var på jobb på bensinstasjonen da knivstikkingen skjedde.

– Flere personer løp til for å hjelpe den skadde mannen som lå på bakken, deriblant en av de to ansatte på jobb hos oss, sier pressetalsmann Knut Hansen i Circle K.

Hansen forteller til NRK at de ansatte er sterkt preget av hendelsen.

Stasjonen har videoovervåking, og politiet har sikret seg videomateriale.

DØDE: Slagsmålet og knivstikkingen skal ha skjedd ved Circle K på Danmarks plass. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Stor politiaksjon

Etter knivstikkingen var det en større politiaksjon der patruljer og ekvipasjer søkte i nærområdet etter gjerningsmennene.

Politiet omringet bensinstasjonen, vitner ble avhørt og krimteknikere gjorde undersøkelser på stedet.

Det har blitt gjort krimtekniske undersøkelser av åstedet.