Pet Shop Boys slipper Sondre Lerche-låt

Sondre Lerche (34) legger ikke skjul på at det er stas at Pet Shop Boys nå vil slippe låten på albumet «Fundamental (Further Listening)», en sterkt utvidet utgave av platen fra 2007 med hele 22 bonusspor.

– Pet Shop Boys er jo blant den første musikken jeg noensinne hørte og ble glad i. De har alltid vært med meg, sier Lerche til NRK.

Fikk ros av Tennant i pressen

Låten heter «Dancing In The Dusk» og ble skrevet av bergensartisten for tolv år siden da han flyttet til New York.

På samme tid ble han kjent med Neil Tennant og Chris Lowe, duoen bak hits som «West End Girls», «It's A Sin» og «Go West», for å nevne noen få.

Spesielt Tennant var allerede godt kjent med Lerche. Pet Shop Boys-vokalisten benyttet ofte anledningen til å rose Lerches debutalbum i pressen.

Den gjensidige beundringen la grunnlaget for det som nå er blitt et vennskap.

HYLLER HELTENE: Sondre Lerche slapp i januar en tydelig Pet Shop Boys-inspirert singel, «Soft Feelings». – En ren hommage, sier Lerche selv. Foto: Gitte Johannessen / NTB scanpix

Fleetwood Mac-inspirert

– Jeg møtte Pet Shop Boys til stadighet rundt om i Europa i 2004 på fester, på konsert i Napoli, på Pride i Stockholm. Omsider begynte vi å snakke om hvor begeistret vi alle var for Fleetwood Mac-platen «Tango In The Night», og at det hadde vært gøy å jobbe sammen, forteller Lerche.

En tid etter spilte Tennant og Lowe inn sin versjon av «Dancing In The Dusk», hvor tanken var at Lerche skulle bruke deres arrangement og vokal fra Tennant på sin egen utgivelse av låten.

Men ifølge Lerche selv har den sterkt Fleetwood Mac-inspirerte låten aldri helt passet inn på noen av platene han selv har gitt ut.

– Vi kom ikke så langt med akkurat denne skissen, men vi har holdt kontakten og møtes nå og da, sier 34-åringen.

I selskap med Kylie og Elton John

Først i sommer, nærmere bestemt 28. juli, får fansen høre Pet Shop Boys-versjonen av låten. Gruppen slipper da utvidede versjoner av tre tidligere album.

Og Lerche er utvilsomt i godt selskap. Andre artister som medvirker på de tre platene, er Elton John, Kylie Minogue og Johnny Marr.

Denne uken spiller både han og synthpop-legendene på Bergenfest, som de også gjorde i 2007. Mens Lerche gjorde unna sin konsert i intime Magic Mirrors torsdag, er Pet Shop Boys headlinere på hovedscenen Plenen lørdag.

Lite tyder på at det blir gjesteopptreden av Lerche lørdag, men NRK vet at Lerche skal møte Tennant og Lowe under deres bergensopphold.

Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra Pet Shop Boys om Lerche-samarbeidet.