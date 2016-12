Sondre Lerche om George Michael-musikkvideo: – Som å se porno

Søndag døde musiker George Michael i sitt hjem, bare 53 år gammel.

Musiker Sondre Lerche kaller Georgios Kyriacos Panayiotou (som han egentlig het) for en stor artist og en visjonær:

«What a tremendous songwriter, singer, artist, and visionary, who's been so meaningful and important to so many people and communities, including my mom, whose life, and therefore mine, was made so much better by that Wham! Greatest Hits tape (...)», skriver han på sin Facebook-side.

Han beskriver musikkvideoen til låta «Father Figure» som om han følte det var første gang han så porno:

«The Father Figure music video was the first time I felt I watched a porn. It was real beautiful though, classy, heavy shit.»

Her kan du se videoen han beskriver:

– Nykter og nykkefri

Bjørn Eidsvåg har spilt inn musikk i samme studio som George Michael.

HYLLER GEORGE MICHAEL: Bjørn Eidsvåg spilte inn musikk i samme studio som den avdøde britiske artisten. Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

På sin personlige Facebook-side beskriver Bjørn Eidsvåg den britiske artisten på denne måten:

«Første gang jeg var i Puk-studio i Danmark var i slutten av 80'årene. Da hadde Elton John og George Michael - uavhengig av hverandre, vært der ikke så lenge før oss. Det ble fortalt røverhistorier om luksus-ekstravaganza og superstjernenykker hos Elton og hans entourage (...). Kontrasten til en hardtarbeidende, nykter og nykkefri George Michael som sto på dag og natt for å oppfylle sine visjon for Faith, var stor.»

Eidsvåg viser til da George Michael spilte inn denne store hiten i 1987:

Eidsvåg skriver også at historiene om artisten ble fortalt med stor respekt og nesegrus beundring for en stor popkunstner.

– Ikke bare en stor musiker

POPHISTORIEN: George Michael vil spille en viktig plass i kulturhistorien, mener Per Sundnes. Foto: Fredrik Arff, NRK 2008 / Fredrik Arff, NRK 2008

Programleder og popkulturekspert, Per Sundnes, har vært på konsert med George Michael fem ganger og er stor fan:

– Han har betydd enormt mye for pophistorien. Både på grunn av alle hitene hans, men også fordi han kjempet mot de store plateselskapene. Slik som Prince gjorde, sier Sundnes til NRK og legger til:

– Musikalsk var han på et nivå med de aller ypperste av de klassiske musikerne.

Sundnes trekker frem MTV Unplugged-opptredenen hans fra 1996 som det beste han har gjort. Se den her: