Pengene strømmer inn til sykkel-VM

I går ble det satt i gang flere spontane kronerullinger da det ble kjent at sykkel-VM styrer mot et underskudd.

I dag er sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen overveldet.

Flere hundre tusen

– Før klokken 09:00 i dag hadde flere tusen overført sitt bidrag. Jeg har ikke full oversikt, for folk bruker ulike kontoer. Men beløpene ligger stort sett mellom hundre og tusen kroner, sier Hansen til NRK.

Det betyr at sykkelforbundet har fått inn beløp i hundretusenkronersklassen. Så langt. Pengestrømmen har langtfra stoppet opp.

OVERVELDET: Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Det er tydelig at mange har satt stor pris på den sykkelfesten vi hadde de dagene. At de vil gi et lite bidrag tilbake, er jeg utrolig takknemlig for, sier Hansen.

Robert Rastad, kommunaldirektør i Bergen kommune, sier at også de så engasjementet for sykkel-VMs økonomi i sosiale medier.

– Vi lurte på om vi skulle opprette en konto, men så at dette gikk av seg selv, sier Rastad til NRK.

Ble dyrere enn beregnet

Flere faktorer gjorde sykkel-VM til en større økonomisk hodepine enn det som var forutsett, blant annet sterkere terrorsikring, høyere eurokurs og sviktende sponsormarked.

Du kan lese mer her. Sykkel-VM mot underskudd: Håper staten skal ta regningen

Hansen håper å ha oversikt over beløpene i løpet av dagen.