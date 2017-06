Ein paragliderpilot styrta på taket av kulturhuset like før klokka 16 tysdag ettermiddag. Personen kom seg ikkje ned og måtte få behandling av helsepersonell på taket.

«Høghastigheitsskade»

– Personen har skadar i arm og smerter i overkroppen. Han blei sendt til sjukehus med store smerter og ein mogleg brekt arm, seier operasjonsleiar Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt.

Helsepersonell omtala skaden som ein «høghastigheitsskade». Mannen var vaken då han blei køyrd vekk i ambulanse.

– Me har ikkje fått noko tilbakemelding på kva som skjedde i forkant av at mannen styrta. Mannen var vaken og medviten, men hadde store smerter.

STORE SMERTER: Mannen er sendt til Voss sjukehus med det politiet omtalar som store smerter. Foto: Geir Geitle / Avisa Hordaland

Mann sat fast på fjellhylle

Kort tid seinare kom det melding om ei ny ulukke, denne gongen i Undredal, like over fylkesgrensa til Sogn og Fjordane.

Ein «speedflier», som deltok i organisert flyging med utspring i Aurland, sette seg fast på ei fjellhylle i Undredal. Eit Sea King-helikopter måtte henta utøvaren ned.

– Han deltok i ein organisert flyging i vår regi. Han er i fin form, seier dagleg leiar Sofie Torlei Olsen i Ekstremsportveko.

Veit lite om skadeomfanget

Utøvaren som styrta på Voss, er utøvar under Ekstremsportveko, men deltok ikkje i noko konkurranse då han krasjlanda tysdag ettermiddag.

DAGLEG LEIAR: Sofie Torlei Olsen i Ekstremsportveko. Foto: Kjetil Rydland / NRK

Olsen veit ikkje korleis det går med mannen, men seier arrangørane gjer det dei kan for å ta vare på dei pårørande.

– Enn så lenge veit me lite om paragliderpiloten, men me gjer det me kan for å vareta dei som treng det.

Meldinga om dei to ulukkene kom med kort tids mellomrom.

– Dette er hendingar me sjølvsagt ikkje ynskjer, og dei set ein støkk i oss alle.

NRK oppdaterer saka.