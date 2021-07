Vill konkurranse på Ekstremsportveko – bygde 150 meter lang vannsklie med loop

– Det var helt sykt. Det var et stort adrenalinkick. Det var helt fantastisk, sier Ingvild Michaelsen.

Hun var én av 30 påmeldte i den uoffisielle skli-konkurransen under Ekstremsportveko på Voss fredag. Hun syntes det var null problem å skli gjennom loopen.

– Du må bare ha nok fart og treffe loopen, sier hun.

Det er derimot enden på sklia som er verst, ifølge Michaelsen.

– Hoppet og landingen er skumlest. Det skal jo gå fint om du ikke får nok fart i loopen. Du blir reddet av madrassen, sier hun.

HØY FART: Flere turte å prøve den ville sklien med både loop og hopp. Foto: Sjur Mikal Dolve / NRK

Brukte en uke på sklia

Det er bonden Klaus Finne som står bak monstersklien. Han og en kompis har brukt én uke på å lage sklia, som står i Tyrlingen ved Vangsvatnet på Voss.

Vannsklien er 150 meter lang, med en tre meter høy loop på midten. I løpet av fredagen var det ingen som ble skadet under konkurransen.

– Det har gått veldig fint. Man kan vel EU-godkjenne denne sklia nå, sier han.

Ta en tur i loopen og vurder selv:

SE VIDEO: Prøv vannsklia med loop på Voss. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Prøv vannsklia med loop på Voss.

– 40 kilometer timen

Farten som trengs for å skli rundt loopen er nøye regnet ut.

– 40 kilometer i timen er nok til å holde trykket gjennom loopen uten at det er for mye g-krefter. Det kan gå for fort også, sier Knutsen.

Fredag klarte de aller fleste deltakerne å fullføre loopen. Da NRK var på stedet var det imidlertid noen som ikke greide det, men disse fikk en myk landing på madrass.

FORNØYD: Mannen bak sklien er fornøyd med resultatet. – Det handler om å holde armer og bein inne i sklien, sier Klaus Finne. Foto: Sjur Mikal Dolve / NRK

– Skummelt

Kim André Knutsen, verdensmester i dødsing, fikk også prøve seg i sklia.

Selv om han er vant til ekstreme møter med høyder og vann, synes han sklia var skremmende.

– Det var jævlig skummelt. Jeg fikk 1000 kilo av skuldrene da jeg var ferdig. Man får et sykt sug i loopen, også får du litt høyde hvis du har fart før hoppet. Det er sjelden man opplever slike g-kreftene, sier Knutsen.