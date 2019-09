En mann ble før helgen varetektsfengslet, siktet for overfall på Reidar Osen, skriver BA.

Det var den 9. desember 2015 at den kjente kunstsamleren og eiendomshandleren, Reidar Osen, ble kidnappet utenfor galleriet sitt i Bergen, og mishandlet av ukjente gjerningsmenn. Osen klarte å stikke av, men gjerningsmennene ble aldri tatt og saken ble henlagt. Osen fikk alvorlige skader etter overfallet.

I 2017 fikk politiledelsen i Bergen et varsel som gjaldt Osen-saken. Politimannen som varslet mente at sentrale etterforskningsskritt ikke ble fulgt opp og at konkrete spor ble liggende.

I januar i år besluttet statsadvokat Ellen Cathrine Greve at politiet skulle se på saken på nytt.

Nå er en mann av polsk opprinnelse pågrepet og siktet for kidnappingen.

Han ble varetektsfengslet før helgen i et lukket fengslingsmøte. Det er analyser av DNA-spor som skal koble mannen til overfallet, ifølge BA.

TRUET OG SLÅTT: Gallerieieren ble sendt til Haukeland sykehus med alvorlige skader. Foto: Privat

Truet og ranet

Osen ble overfalt i bilen sin, av ukjente gjerningsmenn i finlandshetter, der han fikk en pose over hodet. Under bilturen på rundt to timer ble han utsatt for omfattende mishandling.

– Det kom en pistol inn i munnen min og ned i halsen, så jeg knakk en del av kjeven min og flere tenner, fortalte Osen om det dramatiske overfallet i 2015.

Overfallsmennene satte frem et krav på to millioner kroner. Hvis ikke det ble betalt, skulle han drepes. Ifølge Osen skal mennene ha snakket østeuropeisk.

– Et hull på byllen

Osen har visst en tid at politiet har jobbet intensivt med saken. Da NRK snakker med Osen etter at pågripelsen ble kjent, beskriver han det som en lettelsens dag.

– Dette har stresset meg mye. Jeg har jo tenkt på om disse gjerningsmennene kanskje gikk rundt i byen her hver dag. Men nå er det gått hull på byllen, sier Osen.

Foreløpig er det kun en mann som er pågrepet. Ifølge Osen var det minst tre gjerningsmenn. Osen ser optimistisk på videre etterforskning av saken.

– Jeg har fått beskjed om at de har DNA-spor. Da tenker jeg at det skal mye til for at saken ikke går i riktig retning. Jeg tror saken blir løst 100 prosent.

Osen vet ikke hvem den pågrepne er. Han har bedt om å få se et bilde av mannen, men har ikke fått sett noe, forteller han. Ifølge Osen skal ikke den pågrepne ha vedgått at han har vært i nærheten av Osen.