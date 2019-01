Torsdag morgen ble det kjent at kona til en av Norges rikeste har vært savnet i ti uker. Det er fremsatt alvorlige trusler og krav om løsepenger utbetalt i kryptovaluta.

Politiet kan ikke utelukke at andre velstående familier i Norge kan være utsatt for lignende trusler. De har derfor orientert andre politidistrikt i Norge, høyere påtalemyndigheter og Politidirektoratet om saken.

– Når vi ser utover Norges grenser, ser vi at det har vært flere tilfeller av lignende karakter, så vi kan ikke utelukke noe, sier politiinspektør Tommy Brøske i felles enhet for etterretning og etterforskning.

Han understreker at de ikke har noen indikasjoner eller informasjon om at andre personer er truet på samme måte som vi har sett i dette tilfellet.

Kom seg unna etter to timer

Onsdagens nyhet vekker vonde minner for gallerieieren og forretningsmannen Reidar Osen, som i 2015 ble bortført og mishandlet av tre menn.

Det var en mørk desemberettermiddag, og Osen hadde akkurat kommet ut av Galleri Nygaten som han drev i Bergen.

– Idet jeg setter meg inn i bilen min, ser jeg en annen mann inne i bilen. Han griper tak i hånden min, og drar meg lenger inn i bilen. Samtidig kommer det en hånd fra varerommet bak som tar tak rundt halsen min. Det var totalt tre menn med finlandshetter der, forteller Osen til NRK.

Truet med å sende fingre til samboer

SLÅTT: Reidar Osen sier han ble slått med en jekk eller lignende. Foto: Privat

Han sier de kjørte av gårde, samtidig som de truet ham. Mennene skal ha snakket østeuropeisk. Kravet skal ha vært på to millioner kroner. Hvis ikke det ble betalt, skulle han drepes. På et tidspunkt ble han lagt i en grav før han ble dekket til med kvister.

– De truet også med å skjære av meg fingre, som de skulle levere til samboeren min.

Under bilturen på rundt to timer ble han utsatt for omfattende mishandling.

– Jeg fikk en pose over hodet og holdt på å bli kvalt. Samtidig banket de meg med en jekk eller lignende. Det kom en pistol inn i munnen min og ned i halsen, så jeg knakk en del av kjeven min og flere tenner, forteller Osen.

Klarte å rømme

MILLIONÆR OG GALLERIEIER: Reidar Osen ble kidnappet i 2015. Han kom seg unna etter to timer. Foto: Jørn Norstrøm / NRK

På et tidspunkt skal gjerningspersonene ha vært uoppmerksomme, og trodd at Osen var satt helt ut av spill. Da klarte han å komme seg i førersetet og starte bilen, forteller han.

– De forsvant ut av bilen, og jeg klarte å lirke opp døren. Jeg var helt mørbanket, men klarte å komme ut. Da jeg så nøkkelen sto igjen, fikk jeg uante krefter og klarte å starte bilen.

På veien fikk han stanset en annen bil og varslet.

Osen sier han har lagt ned forretningsvirksomheten og solgt galleriet etter bortføringen.

– Det er helt grusomt. Det er så traumatisk som det kan få blitt. Men noe annet som er like traumatisk er den elendige etterforskningen.

Osen, som nå er blitt pensjonist, mener grunnen til at han ble et mål var at han nylig hadde solgt et hus for over 50 millioner kroner.

Saken er fortsatt ikke oppklart.

Gikk fri fordi banken var stengt

BORTFØRT: Milliardær Ivar Tollefsen opplevde å bli bortført av britisk mafia i 1986. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Boligmilliardær Ivar Tollefsen ble i 1986 bortført av britisk mafia på flyplassen i Heathrow utenfor London.

Han fikk bind for øynene og ble tatt med til et hotellrom, der gjerningsmennene truet med å halshogge ham og drepe familien om han ikke gav dem 1,2 millioner kroner.

Det endte med at han gikk fri. Banken var stengt fordi det var Kristi himmelfartsdag, fortalte han til VG i høst.

– De hadde en god plan som heldigvis falt i fisk, har Tollefsen uttalt til Dagbladet.

Betalte over bordet

I februar 2005 ble en av Norges rikeste innvandrere (42) kidnappet i en konflikt om et restaurantlokale i Oslo.

Det hele ble løst etter at mannen bladde opp en halv million kroner i et privat meglingsmøte, skrev VG.

«Tiger-kidnapping»

Selv om det er har vært få tilfeller i Norge, har Næringslivets Sikkerhetsråd tidligere advart norske næringstopper mot såkalt «Tiger-kidnapping».

Det er å bortføre eller å holde et eller flere gisler (eller påstå å ha gjort det) med den hensikt å tvinge en ansatt, slektning eller en annen for å få tilgang til kontanter eller andre former for verdier fra en institusjon eller virksomhet.

Kripos har laget en veileder for politidistriktenes håndtering av denne type hendelser, men man må gjennom en bakgrunnssjekk for å få denne tilsendt.

Svensk direktør ble innesperret

INNESPERRET: Fabian Bengtsson ble innesperret i lydisolert boks i 17 døgn. Foto: Annette Friberg / NTB scanpix

I Sverige ble Siba-direktøren Fabian Bengtsson holdt innestengt i 17 døgn i en lydisolert boks.

Han ble kidnappet på vei til jobb 17. januar 2005. Etter en kort rundtur stanset kidnapperne ved en minibank for å ta ut penger fra Bengtssons konto. Deretter gikk ferden videre til en leilighet i Gårda i Göteborg sentrum.

Bengtsson ble båret opp i en leilighet hvor han måtte sitte inne i en spesialkonstruert lydtett kasse i over 17 døgn. Kidnapperne tok bilder av Siba-direktøren som de sendte til familien med krav om løsepenger på over 42 millioner kroner.

Fra kassen han befant seg i kunne han telle antall trappetrinn kidnapperne brukte på å nå opp til leiligheten der Bengtsson satt fange.

Han fikk også beholde klokken sin og kunne dermed registrere tiden på når den lokale isbilen kom forbi. Dette var viktige observasjoner som hjalp politiet med å arrestere mennene som ble dømt for kidnappingen.

Etter 17 dager ble Bengtsson sluppet fri i en park i Göteborg. Han ble funnet apatisk på en benk 3. februar 2005. Noen uker senere ble de tre gjerningsmennene pågrepet.

Etter Bengtssons beskrivelse av hvor langt de hadde kjørt, tiden isbilen kom og antall trappetrinn, kunne politiet finne fram til Gudmundsgatan og riktig etasje. Der fant politiet kassen Bengtsson bel holdt fanget i, og nettverket ble rullet opp.

Tre personer i et mafialignende nettverk ble i 2005 dømt til henholdsvis ti, seks og to års fengsel. De dømte ble også utvist til hjemlandene Kroatia og Italia.

25-årig millionær kidnappet i Uppsala

HOLDT FANGET HER: En 25 år gammel psykologistudent og millionær ble holdt fanget på en nedlagt skole i Uppsala. Foto: SVT

28. desember 2011 ble en 25 år gammel svensk psykologstudent og eiendomsmillionær bortført fra sitt hjem i Uppsala. En 23 år gammel psykologistudent som var på besøk hadde puttet sovemiddelet Stilnoct i maten.

Kvinnens kjæreste, en 26 år gammel legestudent og en jevngammel mann ventet i en bil utenfor. De plasserte 25-åringen i en rullestol, teipet sammen hender og føtter og festet teip over munnen hans. Mannen ble så kjørt til en gammel skole i Robertsfors utenfor Umeå der han ble holdt fanget i en uke. Mannen frigitt 4. januar 2012.

Takket være tips, tabber av gjerningspersonene og intensivt politiarbeid lyktes ikke planen med å kreve flere millioner i løsepenger fra 25-åringens familie. Kidnappingsparet ble stoppet på E4 2. januar etter at 25-åringens mobiltelefon ble sporet til bilen.

Kidnapperne hevdet det hele hadde vært en spøk, men ble dømt til åtte års fengsel for kidnapping. Mannen (26) som fungerte som fangevokter erkjente kidnappingen, og at planen var å presse familien for 15 millioner euro.

Nordmann bortførte to svensker

I 2010 ble to andre svenske millionærer kidnappet av norske Philip Holst-Cappelen. Han ble i 2011 dømt til 18 års fengsel for ugjerningen.

Holst-Cappelen holdt den første mangemillionæren fanget i en uke i Göteborg og truet ham til å overføre penger. Den andre millionæren ble utsatt for det samme i Stockholm, skrev VG.

Polsk-tysk milliardær ble drept

En bortføringssak som endte tragisk, var da den polsk-tyske milliardæren Jakub Fiszman (40) i oktober 1996 ble kidnappet utenfor gjemmet sitt i Frankfurt og presset for penger.

Selv om det ble utbetalt 16 millioner kroner, ble han ikke satt fri, men ble funnet drept fem mil utenfor byen. Han skal ha vært god for 3–4 milliarder kroner, og ble bortført av en mann som hadde jobbet som håndverker for ham.

Samme år ble milliardæren Jan P. Reemsta fra Hamburg bortført og holdt lenket til en kjellervegg i en måned. Han ble satt fri da familien betalte 127 millioner kroner i løsepenger, ifølge VG.