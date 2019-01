Osen-saken etterforskes på nytt

I desember 2015 ble Reidar Osen kidnappet utenfor galleriet sitt i Bergen og mishandlet av ukjente gjerningsmenn. Osen klarte å stikke av, men gjerningsmennene ble aldri tatt og saken ble henlagt.

Etterforskes på nytt

Nå har statsadvokat Ellen Cathrine Greve besluttet at politiet skal se på saken på nytt. I en pressemelding skriver Greve at alvorlige sakstyper som dette skal gis prioritet.

– Vi mener at ytterligere etterforskning vil avklare en del forhold som står uavklart, sier Greve til NRK.

Fire er siktet

Ifølge Greve er det flere forhold ved saken som politiet bør se nærmere på.

– Fire er siktet i saken nå. Mange av vitnene er av utenlandsk opprinnelse og har en løs tilknytning til Norge, sier Greve.

Mange personer er tilknyttet saken, og Greve sier politiet må være åpen for at det kan være enda flere.

– På nåværende tidspunkt kan det ikke tas ut tiltaler. Det må ytterligere etterforskning til, sier Greve.

Fikk varsel om Osen-saken

I 2017 fikk politiledelsen i Bergen et varsel som gjaldt Osen-saken. Politimannen som varslet mente at sentrale etterforskningsskritt ikke ble fulgt opp og at konkrete spor ble liggende.

I april i fjor ble saken oversendt til politiet i Sogn og Fjordane for ny gjennomgang.