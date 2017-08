Nye drapstrusler mot ordføreren: Kommunen vurderer å gå til politiet

Os-ordfører Marie Bruarøy (H) har mottatt drapstrusler etter at den landskjente hannknoppsvanen i Os natt til torsdag måtte bøte med livet etter et nytt angrep onsdag ettermiddag.

– Jeg tar til etterretning det som kommer inn og vil vurdere å gå til politiet. Når ordet «drap» og min mann blir nevnt i samme setning, må jeg ta en vurdering, sier ordføreren, som for tiden ferierer.

Blitt drapstruet før

Både ordføreren og varaordfører Laila Reiertsen (Frp), som nå fungerer som ordfører, har tidligere fortalt om grove meldinger og drapstrusler etter den betente situasjonen kommunen noe motvillig har havnet i.

– Jeg vil understreke at dette er ukjente personer fra andre deler av landet som har kontaktet meg i Messenger. Det er ikke osinger som kommer med disse ytringene, sier Bruarøy, som legger til at hun er usikker på om man skal tolke meldingene som en direkte drapstrussel.

DRAPSTRUET: Os-ordfører Marie Bruarøy (H) har flere ganger blitt drapstruet i forbindelse med fellingsvedtaket på Havnesjefen. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

– Jeg er møkk lei

Bruarøy tar vare på meldingene, som hun omtaler som sjikane og hets, i påvente av en eventuell politianmeldelse.

– Folk bør være klar over konsekvensene av å ytre seg på denne måten. Jeg er møkk lei av å få hatefulle meldinger og vil vurdere å ta grep for å vise at dette ikke er greit.

Torsdag forteller Bruarøy at hun får vel så mange positive tilbakemeldinger etter at fellingsløyvet i natt ble effektuert.

– Mange tar kontakt og ytrer sin takknemlighet for at vi ikke sitter stilltiende og ser på nok et angrep.

Sterke reaksjoner

Helt siden Os kommune bestemte seg for at de ville avlive «Havnesjefen», har mange engasjert seg i saken. Flere har tatt til orde for at svanen burde få leve, mens andre har ment at den burde tas av dage.

Avlivingen har torsdag utløst en rekke reaksjoner i sosiale medier.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

På Twitter etterlyser enkelte lignende engasjement også for andre saker.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Flere har også humoristiske innspill til avlivingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.