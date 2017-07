Ordføreren drapstrues i «Havnesjefen»-striden

Det var fredag 30. juni at knoppsvanen som går under navnet «Havnesjefen» dro en liten jente under vann i Mobergsvikjo i Os. Siden har debatten om svanens skjebne rast.

Os-ordfører Marie Bruarøy (H) har representert kommunen i medieomtalen om saken, til tross for at hun ikke har noe med det fattede avlivingsvedtaket å gjøre.

Nå forteller hun om omfattende hets fra dyrevernere.

Blant annet har hun fått disse meldingene:

«Du er fanken ikke mer tess enn en dundott i ei gåseræv...hvis noen skulle rappe til deg i bakhue så vil dem høre en stemme som sier ingen hjemme», på SMS fra et ukjent nummer.

«For en dyrefiendtlig megge på tv. En skam for Os», til kommune-e-postadressen.

«Hei Marie ! Du er en parasitt», på Facebook Messenger.

I tillegg forteller Bruarøy om meldinger fra folk som skriver de håper hun ikke har barn, for «stakkars dem som må vokse opp med en slik mor».

Selv har Bruarøy prøvd å unngå sosiale medier og kommentarfelt. Hun er imidlertid blitt fortalt at det har kommet flere drapstrusler i kommentarfelt, men presiserer at hun ikke føler seg truet.

HETS: Dette er to meldinger rettet mot Os-ordfører Marie Bruarøy på Facebook. Det er verdt å presisere at Bruarøy ikke er byråkrat. Foto: Skjermdump / Facebook

Folk fra hele landet sender melding

Den tverrkommunale etaten Bjørnefjorden landbrukskontor fattet vedtaket om å avlive svanen. Bruarøy har da ingen makt over selve vedtaket. Likevel raser folk mot ordføreren.

– Ofte er det folk som er fra andre deler av landet som sender melding, forteller Bruarøy.

I kommentarfelt NRK har sett blir også barnehageansatte som var med jenten da svanen gikk til angrep, hetset. Også foreldrene til jenten, som naturlig nok ikke var med datteren sin i barnehagen, har blitt omtalt i harde ordelag på nett.

Usaklig, synes Os-ordføreren.

– Deler av Norges befolkning evner ikke å sette seg inn i en sak før de hiver seg på kommentarfeltene og lirer av seg den ene usmakelighet etter den andre, mener Bruarøy.

– Med fullt navn og bilde publiserer de ting som familie, barn og barnebarn ser. Man skal være gode forbilder, men hvor gode forbilder er man når man sender hets og hatmeldinger til unge, spør hun videre.

SVANEN: Skjebnen til svanen som går under navnet «Havnesjefen» har blitt sommerens store snakkis på Vestlandet.

Vil ha nettpoliti

Bruarøy mener det trengs handling mot netthetsen. Hun har selv tatt kontakt med lensmannen i Os, som forteller at det er sjelden at folk blir dømt for trakassering, og enda sjeldnere ved enkel sjikane.

Nå ønsker Bruarøy et nasjonalt organ som kan ta «netthaterne».

– Det bør være en offentlig debatt om dette. Om det er et eget tilsyn, bøter eller om det så bare var at man fikk en telefon fra politiet, så tror jeg at det kunne hjulpet. Ja, vi som offentlige personer skal være tilgjengelig for kritikk, men disse personangrepene kan vi ikke tolerere, sier hun.

Kripos opprettet i 2015 en «nettpatrulje», med en Facebook-side for å stoppe netthets. Nå kan innsatsen bli utvidet.

– Vi jobber med å videreutvikle nye konsepter. Vi ønsker hele tiden å bli mer oppsøkende på ulike arenaer på nett. Politidirektoratet har bestilt en plan for hvordan det vi har jobbet fram skal rulles ut til distriktene. Denne planen skal være ferdig fra oss i november, skriver Jostein Strømnes, politioverbetjent i Kripos, i en e-post til NRK.