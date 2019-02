Omfattende «Dark Room»-tiltale mot mann (56): Bestilte grove overgrep mot små barn

En 56 år gammel bergenser er tiltalt for grove overgrep mot flere barn under 14 år.

Overgrepene skal ha skjedd over internett, og ofrene bor blant annet på Filippinene, Madagaskar og i Romania. Mannen skal ha betalt for å få filme overgrepene. Saken er del av den store Dark Room-operasjonen ledet av Vest politidistrikt.

56-åringen er også tiltalt for grov menneskehandel da handlingene anses som å ha misbrukt noen i en sårbar situasjon til å utnytte en person til prostitusjon.

I en periode på syv år har mannen ifølge tiltalen instruert personer til å begå seksuelle handlinger mot barn, blant annet mot nære slektninger.

I et tiltalepunkt anklages mannen for å ha fått en mor og to døtre i Filippinene til å ha seksuell omgang. Barna var 3 og 13 år.

56-åringen skal i tillegg ha fått en småbarnsmor på Madagaskar til å utføre overgrep på sin 10 måneder gamle datter.

I flere tiltalepunkt beskriver påtalemyndigheten hvordan mannen skal ha fått barna til å utføre seksuelle handlinger mot hverandre og moren.

Politiet utga seg for å være mannen

«Det er en svært alvorlig og omfattende tiltale, med meget grove seksuelle overgrep bestilt og instruert om fra Norge, begått mot barn i Romania, Filippinene og andre land av barnas foreldre eller andre omsorgspersoner. Den eller de som har utført overgrepene fysisk er barnas foreldre eller andre omsorgspersoner», skriver statsadvokat Jan-Inge Wensell Raanes i en e-post til NRK.

Tobarnsfaren ble i januar 2017 pågrepet og siktet for å ha bestilt og kjøpt overgrepsmateriale fra en produsent på Filippinene. I etterkant av pågripelsen utga politi seg for å være mannen i Skype-samtale med produsenten.

Arbeidet førte til at filippinsk politi i mars 2018 gikk til aksjon mot produsenten i en landsby i byen Malolos nord i Manila. Pågripelsen førte til at fem barn ble reddet.

MANILA: I 2018 stilte Sidsel Isachsen fra Vest politidistrikt opp til en pressekonferansen i Manila i etterkant av pågripelsen av produsenten i Filippinene. Den arresterte mannen i oransje var også til stedet og måtte svare på spørsmål fra pressen. Foto: Politiet

Søkte opp kontakter fra fengsel

Denne uken bestemte Bergen tingrett å forlenge fengslingen av mannen i ytterligere åtte uker.

Retten mener det fortsatt er fare for bevisforspillelse i saken, selv om den i all hovedsak er ferdig etterforsket.

I kjennelsen vises det til en hendelse der den tiltalte fikk tilgang til internett i fengslingsperioden. Det brukte han til å forsøke å logge seg inn på Skype og «søke opp en av sine kontakter som er involvert i saken».

Bergen tingrett mener derfor at det er fare for at den tiltalte vil påvirke vitner, fornærmede og medskyldige om han slippes løs før rettssaken.

Vurderer forvaringsdom

Etterforskningsleder Hilde Reikrås vil ikke uttale seg om den omfattende saken, men henviser til statsadvokaten, som har tatt ut tiltalen.

Statsadvokaten har foreløpig ikke vært tilgjengelig for en kommentar.

Det har heller ikke mannens forsvarer, Per Magne Kristiansen.

Påtalemyndigheten vurderer å foreslå at mannen skal få en forvaringsdom. De ønsker også å inndra PC, nettbrett og mobiltelefoner.