Fredag opplyste filippinske myndigheiter at norske og amerikanske polititenestemenn har delteke i ein hemmeleg aksjon som førte til at ein filippinsk mann denne veka blei arrestert.

Mannen skal ha filma at han utnytta barn seksuelt, og delt materialet på internett.

– Dette har bakgrunn i at vi har etterforska ei Dark Room-sak som gjeld mistanke om livestreaming av seksuelle overgrep mot barn, seier Janne Ringset Heltne i Vest politidistrikt til NRK.

Operasjon «Dark Room» Ekspandér faktaboks 20. november 2016 ble det kjent at minst 51 menn var involvert i nettverkene som Vest politidistrikt ruller opp.

Mennene skal ha delt bilder og video av grove overgrep mot barn helt ned i spedbarnsalder, og noen er også siktet for fysiske overgrep.

24 av de 51 personene var hjemmehørende i Vest politidistrikt.

Databeslaget som ble gjort, var på 150 terabyte, noe som tilsvarer 35.000 DVD-plater, og er dermed et av de største beslagene i norsk historie.

Opprullingen startet på Bergen politistasjon i 2015. En 22 år gammel mann ble anmeldt for seksuell omgang med en jente på 14 år.

I etterforskningen av denne saken oppdaget politiet chatter i flere aktive nettverk på det såkalte «mørke nettet», steder på internett der aktører tilsynelatende har kunnet opptre anonymt og uten å kunne spores.

Politiet hadde per november 2016 identifisert over 5.000 brukerkontoer i de ulike chattekanalene.

Etterforskningen mot nettverket har pågått for fullt siden nyttår 2016.

Operasjonen består av om lag 25 etterforskere i Vest politidistrikt.

30. mai 2017 kom Vest politidistrikt med en oppdatering på Dark Room-arbeidet. Der fremkom det at minst 300 barn er grovt seksuelt utnyttet og misbrukt gjennom liveoverførte overgrep, i hovedsak utført på Filippinene.

Totalt har Vest politidistrikt per 30. mai 2017 opprettet 84 saker i Dark Room-komplekset. 37 av disse tilhører Vest politidistrikt. Resten fordeler seg på andre norske politidistrikt, mens to saker er oversendt svensk og dansk politi.

Dark Room fortsetter arbeidet med full styrke i alle fall ut 2017.

Gav seg ut for å vere arrestert nordmann

I januar i fjor vart ein mann frå Hordaland arrestert og sikta for å ha bestilt og kjøpt overgrepsmateriale frå ein produsent på Filippinane.

Nordmannen har to eigne born. Han har sidan vore varetektsfengsla.

Etter at mannen var gripen av politiet, oppretta dei kontakt med den filippinske mannen på Skype. Der gav politiet seg ut for å vere nordmannen.

Den hemmelege aksjonen førte til at filippinsk politi torsdag kunne aksjonere mot mannen som dreiv produksjon av overgrepsmateriale i ein landsby ved byen Malolos nord for Manila.

– Norske og amerikanske politifolk har gitt avgjerande bidrag som førte til aksjonen og arrestasjonen av mannen, opplyste filippinske myndigheiter på ein pressekonferanse fredag.

MANILA: Sidsel Isachsen frå Vest politidistrikt var fredag til stades under pressekonferansen i Manila. Den arresterte mannen i oransje var også til stades og måtte svare på spørsmål frå pressen. Foto: Politiet

I ei pressemelding opplyser politiet at tre personar frå Vest politidistrikt og to frå Kripos deltok i aksjonen.

– I etterforskinga har vi inngått eit samarbeid med filippinsk politi og USA. Kripos har også medverka. No har vi personell både frå Vest politidistrikt og Kripos på Filippinane, som har delteke i aksjonen, seier Heltne, til NRK.

Hevdar filmane er falske

Fem barn vart redda under aksjonen. Dei vert skildra som nokre av borna som er blitt utsett for overgrep.

– Transnasjonal kriminalitet som seksuell utnytting av barn er, er høgt prioritert i Noreg og vi er glade for at deira samarbeid i denne saka så langt har gitt oss så handfaste resultat, sa politiadvokat Sidsel Isachsen under pressekonferansen på Filippinane.

Der viste også myndigheitene fram den arresterte mannen, som svarte på spørsmål frå pressa.

Han vedgår at han har produsert filmane, men hevdar overgrepa var iscenesett og ikkje reelle overgrep.

– Det er falske nyheiter, sa han under pressekonferansen, ifølge Ap.