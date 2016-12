Oljenæringen ønsker Søviknes velkommen

Etter det NRK erfarer tar Søviknes i morgen over Olje- og energidepartementet etter partifelle Tord Lien.

De som driver med olje og gass i vest er optimistiske nå som en vestlending får ansvaret for olje- og energipolitikken.

– Et sterkt bidrag

– Han kan mye om denne næringen, og vil helt sikkert være et sterkt bidrag inn i regjeringen. Vi står overfor betydelige utfordringer, og det tror jeg han er i stand til å se og gjøre noe med.

Det sier leder Ove Lunde i interesseorganisasjonen HOG Energi.

Også leder Marit Warncke i Bergens Næringsråd har forventninger til den blivende statsråden.

VIL HA MER OLJELETING: Leder Marit Warncke i Bergens Næringsråd sier industrien etterspør nye leteområder. Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Industrien etterspør at det må åpnes for nye leteområder. Men jeg vet ikke om det er noen forskjell på ham og Tord Lien når det gjelder det spørsmålet, sier Warncke, som håper på mer aktivitet i olje- og gassektoren.

Terje Søviknes Ekspandér faktaboks * Født 28. februar 1969. * Utdannet akvaingeniør fra Bergen Ingeniørhøgskole og har dessuten studert økonomi ved Norges Handelshøyskole. * Arbeidet deltid hos Byggmester Nydal 1985-1988 og Drange Båtverksted 1988-1995, og som selvstendig næringsdrivende fisker 1994-1999. * Vararepresentant på Stortinget for Fremskrittspartiet fra Hordaland 1997-2001. * Medlem Frps sentralstyre 1995-1999 og fra 2013. 2. nestformann i Frp 1999-2001 * Ordfører i Os siden 1999. * Trakk seg fra alle rikspolitiske verv i 2001 etter at det ble kjent at han hadde hatt seksuell omgang med 16-årig jente etter et landsmøte i Fremskrittspartiets Ungdom. (Kilde: Stortinget, Os kommune, NTB)

– Optimisme er lureri

– Hvis han skaper stor optimisme og fremtidstro i oljenæringen, så lurer han både næringen og oss andre.

Det sier Arild Hermstad, som var leder i Framtiden i våre hender inntil han i høst ble Miljøpartiet De Grønnes førstekandidat i Hordaland. Han tror den lave oljeprisen er kommet for å bli og mener Søviknes heller må få fart på det grønne skiftet.

BETINGET OPTIMIST: Mijøpartiets førstekandidat og tidligere FIVH-leder Arild Hermstad mener Terje Søviknes vet nok til å få fart på det grønne skiftet. Foto: Just world photo

– Søviknes vet at det finnes muligheter for fornybar energi på Vestlandet, så jeg er betinget optimist, sier Hermstad til Bergens Tidende.

Del av Solbergs valgstrategi

Politisk kommentator i NRK Hordaland, Sølve Rydland, er ikke overrasket over at Søviknes blir statsråd ett år før stortingsvalget.

– Oljenæringens krise og framtid er trolig et tema som vil prege valgkampen neste år, særlig i den delen av landet som sikret Erna Solberg regjeringsmakt. Hennes strategi er å sette inn en som kjenner næringslivet på Vestlandet godt. Det har vært mer overraskende at Søviknes ikke har blitt utnevnt til statsråd tidligere.

Lokalpolitiske seiere

Han blir den tredje statsråden fra Hordaland i denne regjeringen, i tillegg til statsministeren og næringsminister Monica Mæland, alle i tunge statsrådposter.

Rydland sier hordalendingene vil merke at den mest markante lokalpolitikeren i fylket forsvinner fra lokal- og regionalpolitikken.

– Han har vært veldig populær og har bitt fra seg de årene han har vært ordfører. Først og fremst ny E39 mellom Os og Bergen (Svegatjørn-Rådal), som Søviknes har mye av æren for etter at den har vært kjempet for i 40 år. Men også kulturhuset Oseana er i stor grad hans verk.

HAN KAN MYE: – Vi står overfor betydelige utfordringer, og det tror jeg Søviknes er i stand til å se og gjøre noe med, sier leder Ove Lunde i interesseorganisasjonen HOG Energi. Foto: Ketil Jordan / NRK

– Lever godt med sexskandalen

I 2001 ble Søviknes tvunget til å trekke seg fra alle rikspolitiske verv, etter å ha hatt seksuell omgang med en 16-åring under et landsmøte for Fremskrittspartiets Ungdom. I 2013 ble han igjen fast medlem i FrPs sentralstyre.

– Det underlige er at i forhold til lokalpolitikeren Søviknes er det ingen snakk om sexskandalen, mens hver gang navnet hans blir tema i rikspolitikken, blir det trukket fram, senest da VG nå kaller han en kontroversiell politiker. Men det ser ut som han skal leve godt som statsråd. Han har håndtert dette tidligere, sier Rydland.

– I Framskrittspartiet har de lagt den saken bak seg, men det er klart dette er en sak han må regne med å bli konfrontert med, sier politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam.