Nye busskur får kritikk for å passe dårlig til bergensvær

Statens vegvesen har satt opp nye busskur på fylkesveiene ved Torget, langs Bryggen og i Michael Krohns gate.

Det er bare ett problem. De holder ikke bergenserne tørre, mener Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne (MDG).

– Skurene mangler sidevegger. Det er det ganske praktisk å ha i Bergen når det blåser og regner så ofte som det gjør her, sier Båtstrand.

Busskurene har en bakvegg og tak, men er helt åpne på sidene. Ifølge Båtstrand fører det til at folk står inne i busskurene med paraply.

Det var BA som først omtalte saken.

– Ny tanke

Håkon Toverud i Statens vegvesen sier at de hadde lyst å prøve en ny type skur for å gjøre Vegvesenets arbeid lettere.

– Dette er en ny tanke fra Statens vegvesen sin side. Når vi har utformet dem har vi sett på hva som er mest praktisk i den daglige dritten, med tanke på renhold. Og på vinterdriften med snøbrøyting, sier Håkon Toverud i Statens vegvesen.

– Men når folk står inne i skuret med paraply, fungerer de da godt nok?

– Det høres ikke sånn ut. Men når det blåser og regner mye, kan man selv med sidevegger få regn inn i skuret. Men det er klart at det er mer sårbart når de ikke har det, sier Toverud.

Vil ha sidevegger

Båtstrand mener noe må gjørs, for at bergenserne skal kunne vente på bussen uten å bli våte.

– Det må være mulig å få sidevegger på plass. Det blåser fra mange retninger og det regner ikke alltid rett ned, derfor er sideveggene viktige, sier han.

Toverud sier at de ønsker å prøve skurene en periode, men at de vil lytte til tilbakemeldinger fra brukerne.

– Vi ønsker å få til et best mulig system for alle parter, både brukerne og Vegvesenet. Dersom dette viser seg å ikke fungere, går det an å ettermontere sidevegger, sier han.