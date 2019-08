Ny nedbørsrekord for august i Bergen

Overgangen fra sommerferie til hverdag har vært brutal på Vestlandet. I Bergen har det regnet i bøtter og spann siste måneden, så mye at en rimelig drøy regnrekord fra 1919 nå er knust sønder og sammen.

På Gullfjellet har det falt 544,3 millimeter nedbør i august, mot normalt 262.

– Det er det meste som har vært målt av nedbør i Bergen i august siden målingene startet for rundt 160 år siden. Dermed er dette utvilsomt den våteste august som har vært målt i Bergen, sier værstatistiker Bernt Lie, som driver sin egen nettside, Vær og vind.

FASCINERT: Værstatistiker Bernt Lie syns det er fascinerende å se forskjellen på nedbøren i Bergen sentrum og på byens høyeste fjell. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Tredje våteste i Sør-Norge noensinne

Tallet er også det tredje høyeste som er målt i Sør-Norge i årets åttende måned.

Kun Kvitingen i Samnanger, Hordaland, har vært høyere, i 1909 (576,4 mm) og 1929 (569,2).

Gullfjellet ligger for øvrig helt på grensen mellom Bergen og Samnanger.

På landsbasis har Lurøy på Helgeland de fire øverste plassene. Verst var det i 1983, da kom det ufattelige 829,3 millimeter nedbør der.

HØYESTE FJELL: Gullfjellet er 987 meter høyt og ligger på grensen mellom Bergen og Samnanger. Det regnes som Bergens høyeste fjell. Foto: Åge Algerøy / NRK

– Samme som årsnedbøren i Oslo

Den gamle rekorden for Bergen i august var fra Tarlebø, mellom Fløyen og Ulriken, i 1919. Den gang ble det målt 530 mm nedbør.

– 544,3 millimeter på Bergens høyeste fjell, hvor oppsiktsvekkende er det?

– Det er jo langt på vei det samme som årsnedbøren i Oslo. Når det går hundre år før en rekord blir slått, sier det seg selv at det er ganske spesielt, sier Lie.

Også på målestasjonen Florida i Bergen sentrum var det voldsomme mengder. 399,6 mm er ikke rekord, men rimelig heftig til å være august. Normalen er på 190 mm.

Les om bedre tider: Ny varmerekord i Bergen

Meteorolog ikke overrasket

Statsmeteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt sier tallet fra Florida sier mer om hvordan august har vært i Bergen.

Han er ikke overrasket over at det kom store nedbørsmengder i Bergen i august.

– På Vestlandet kan det være vått alle måneder i året, men det er fra denne tiden og utover at man får månedene med mest nedbør. Som regel er det september som har mest nedbør, så det er ikke så overraskende at det kommer på denne tiden, sier Granerød.

– Det litt uvanlige er at det har vært veldig tørt i Bergen siden november i fjor. Siden da har det bare vært to måneder hvor det har falt mer nedbør enn normalen. Resten har vært under, sier meteorologen.

LOVER MER REGN: Meteorolog Martin Granerød må forberede hele landet på en fuktig start på september. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Fuktig start på september

Alt tyder på at det blir fuktig også i september på Vestlandet.

– Lavtrykksaktiviteten vil fortsette, i alle fall til torsdag, og det blir mye skyer og mange perioder med nedbør, sier Granerød.

På Østlandet er det sendt ut gult farevarsel for Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark på grunn av styrtregn mandag formiddag. På tre timer kan det komme opp mot 30 millimeter nedbør.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Også der vil det bli svært skiftende vær de nærmeste dagene, noe som også gjelder for Sørlandet og Trøndelag.

– Best vær i Nord-Norge søndag

– Værvinneren søndag er Nord-Norge. Her blir det en bra start på dagen og temperaturer på rundt 20 grader, sier Granerød.

En front vil deretter sige innover landsdelen fra sør og gi tilskyende vær og regn mandag kveld og natt til tirsdag.