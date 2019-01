Ny Dark Room-dom: Mann (56) ba «jente (14)» ha seksuell omgang med hund

56-åringen kommer fra en av Bergens omegnskommuner, og var blant det overveldende antallet mistenkte som litt etter litt dukket opp i Vest politidistrikts mye omtalte Dark Room-operasjon.

Torsdag denne uken møtte han frem ved sitt lokale lensmannskontor og fikk forkynt dommen fra Bergen tingrett. De slår fast at han blant annet har gjort seg skyldig i å fremstille seksuelle overgrep mot barn.

Mannen havnet i etterforskernes søkelys da han dukket opp som en av kontaktene til en 37-åring i Dark Room-komplekset. Kontakten pågikk i over to år.

I løpet av denne perioden har 56-åringen ifølge den ferske dommen skrevet om «incest, beskrivelser og ønsker om at han selv og andre skal forgripe seg på mindreårige i alt fra sped- og småbarnsalder til opp mot myndighetsalder, bestialitet og grov fysisk mishandling».

Bestefar og hund

56-åringen chattet også med en annen bruker, som utga seg for å være en 14 år gammel jente. Politiet har ikke fått bekreftet denne brukerens identitet, men retten tror ikke på mannens forklaring om at han visste at hun var eldre enn 14 år.

Denne kontakten pågikk gjennom fem år. Brukeren fortalte mannen at hun hadde vært utsatt for overgrep. I chat med denne brukeren skrev 56-åringen blant annet om voldtekt av henne, og om incest.

«Han gir uttrykk for positivt syn på at hun har sex med sin far og onkel, chatter om overgrepene og oppfordrer henne til å ha seksuell omgang med sin bestefar og med en hund», heter det i dommen.

Dømt til fengsel

56-åringen oppga sitt ekte navn og telefonnummer til brukeren, og fikk også videoer av henne.

«Ved noen anledninger får han fremvist via webkamera at hun har seksuell omgang med andre og/eller onanerer», ifølge dommen.

Mannen innrømmet å stå bak chattingen, men erkjente ikke straffskyld.

Aktor, politiadvokat Janne Ringset Heltne, mente imidlertid 56-åringen måtte dømmes til 75 dagers fengsel. Det fikk hun rettens medhold i.

Mannen har allerede sittet 31 dager i varetekt, noe som trekkes fra soningstiden.