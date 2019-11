Norske sykehus klarer ikke kutte nok i bruken av antibiotika

Ifølge Verdens helseorganisasjon er multiresistente bakterier, som ikke lar seg stoppe av antibiotika, en av de største helsetruslene vi står overfor. Om man ikke klarer å snu utviklingen, kan helt vanlige infeksjoner igjen bli dødelige.

Et av tiltakene norske myndigheter har satt inn i kampen, er kutt i antibiotikabruk på sykehusene.

I 2012 ble det bestemt at bruken av bredspektrede antibiotika på sykehusene skulle reduseres med 30 prosent innen utgangen av 2020. Syv år senere, og med et drøyt år igjen, viser ferske tall at det trolig ikke vil gå.

– Det ser ikke ut til at sykehusene vil klare å nå målene. Til nå er nedgangen kun på 12 prosent, sier Per Espen Akselsen.

Han er overlege og faglig leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten.

Rapporten deres viser at kun tre av sykehusene hadde klart å kutte bruken med 30 prosent ved utgangen av august i år:

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Sunnaas sykehus

Helgelandssykehuset

FORBRUKET: Søylene viser forbruket år for år av bredspektrede antibiotika i norske sykehus samlet. Illustrasjon: Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten

Fakta om antibiotika Ekspandér faktaboks * Betegnelse på legemidler som dreper eller hemmer sykdomsframkallende bakterier. Hyppig brukt både i helsevesenet og til bekjempelse av dyresykdommer i landbruket. * Utviklingen av penicillin og andre typer antibiotika var et av de største medisinske framskrittene i det 20. århundre. * Dødeligheten som følge av infeksjonssykdommer falt dramatisk etter at de nye medisinene ble tilgjengelige. * Bakterier som utsettes for et antibiotikum, kan etter hvert bli motstandsdyktige mot virkningen av medisinen. Dette kalles resistens og betyr i praksis at medisinen mister effekt. * Antibiotika-resistens er et økende problem og beskrives som en av de største helseutfordringene i vår tid. * I Europa anslås det at rundt 30.000 mennesker dør hvert år som følge av antibiotika-resistens. * På verdensbasis kan antallet dødsfall stige til 10 millioner per år innen 2050 hvis ikke tiltak iverksettes, advarer Verdens helseorganisasjon (WHO). * En viktig årsak til problemet er at antibiotika brukes for ofte og på feil måte både i helsevesenet og i landbruket. (Kilde: SNL, WHO, ECDC, NTB)

Store variasjoner

Ifølge rapporten har St. Olavs hospital, Helse Fonna, Helse Stavanger, Sykehuset Telemark, Sykehuset Østfold og Diakonhjemmet Sykehus redusert forbruket med mer enn 20 prosent.

Et av sykehusene som ligger dårligst an, er Innlandet. Så langt i 2019 har de kuttet noe, men fra 2014 til 2018 økte antibiotikabruken med fem prosent.

– Alle sykehus har vedtak om at de skal bli bedre, men det blir ikke ført videre i form av målsettinger for klinikkene og avdelingene. Det er viktig å sette konkrete mål og evaluere underveis, sier Akselsen.

FORBEDRING: – Sykehusene kan fortsatt bli vesentlig bedre, sier overlege Per Espen Akselsen. Foto: Katrine Sunde

Regjeringen vil ikke «piske» sykehusene

Statistikken viser antall antibiotikadoser fordelt på liggedøgn. Siden 2012 har antall liggedøgn ved sykehusene gått ned, og det gjør det vanskeligere å nå målet om 30 prosent reduksjon.

– Derfor er vi fornøyde med kuttene, men vi er ikke fornøyd med at vi ikke vil komme i mål, sier Anne Grethe Erlandsen (H), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

– Er det aktuelt å sette hardere press på sykehusene for å nå målene?

– Nei, sammenligning av resultatene inspirerer de involverte til å jobbe videre. Pisk eller gulrot har ikke noen hensikt her.

STOLT: Fagdirektør ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, Petter Thornam, er stolt av resultatene sykehuset har oppnådd. Foto: Sigurd Hamre / NRK

Ferdige tre år før fristen

På Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen klarte de å nå målet allerede i 2017. Siden 2012 har de kuttet 40 prosent i bruken av bredspektret antibiotika.

Ifølge legene er god kultur, tett samarbeid og grundig opplæring oppskriften.

– Vi har et antibiotikateam som hver måned ser over forbrukstall og setter i gang tiltak om det er behov for justering, forklarer infeksjons- og smittevernlege Fredrik Grøvan.

I 2012 var Haraldsplass blant sykehusene som brukte minst antibiotika. Sykehuset har likevel klart å kutte mest av alle.

– Jeg har fulgt prosessen tett og er veldig stolt av det vi har fått til. Det er imponerende tall, og jeg har tro på at vi skal klare å fortsette slik, sier fagdirektør Petter Thornam.