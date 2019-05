– SYND: – Det er synd at dette ikke forplanter seg nasjonalt. At ikke nasjonen Norge er summen av alle disse lokalsamfunnene, men at debatten bare er et fokus på tall, sier sosialbyråd i Bergen, Per-Arne Hvidsten-Larsen (V), om forskernes funn. Byrådet i Bergen sa i fjor at de ville ta inn flere flyktninger enn de var pålagt, men fikk nei.

Foto: Simon S. Brandseth / NRK