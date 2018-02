Ble først dømt til syv års fengsel for asylbrann – nå er «hovedmannen» blankt frifunnet

Den 37 år gamle mannen fra Polen ble i Bergen tingrett dømt til syv års fengsel for å ha planlagt å brenne ned det planlagte asylmottaket i hotellet Lune Huler i Lindås i desember 2015.

Mannen ble dømt etter mordbrannparagrafen. Det samme ble hans ett år yngre bror, som fikk seks og et halvt års fengsel for å ha påsatt brannen. To personer lå og sov i en av hotellbygningene da brannen brøt ut.

Begge anket dommen, og i lagmannsretten nylig tok saken en uventet vending.

36-åringen påtok seg all skyld, og sa storebroren ikke hadde vært involvert. Dermed kan 37-åringen nå takke lillebroren for at han i dag er en fri mann.

Før helgen svarte juryen i Gulating lagmannsrett nemlig nei på skyldspørsmålet for 37-åringen, skriver BA.

– Han er naturligvis glad og svært lettet over at det nå er over, sier forsvarer Fredrik Schøne Brodwal til BA.

BRANT NED: Brannen førte til store skader særlig på én av hotellbygningene til Lune Huler i Lindås. Foto: Oddbjørn Rosnes/NRK

Mildere straff for 36-åringen

36-åringens tilståelse gir også ham langt mildere straff.

I stedet for å dømmes for å ha planlagt brannen, ble 36-åringen av juryen kjent skyldig i grovt skadeverk og uaktsom mordbrann.

Statsadvokat Benedikte Høgseth sier til NRK at hun tar lagmannsrettens avgjørelse til etterretning. Endelig dom er ventet i løpet av uken. Høgseth har fremmet påstand om tre og et halvt års fengsel for 36-åringen, tre år mindre enn han først ble dømt til.

– Vi snakker ikke lenger om en domfellelse for en forsettlig mordbrann, og da må vi redusere straffen i tråd med det, sier Høgseth.