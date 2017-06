DAB-overgangen er gjennomført i en rekke fylker allerede, og 21. juni er det Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane og begge Agder-fylkenes tur.

Fra klokken 11.11 onsdag vil ikke NRKs kanaler lenger være å finne på FM-nettet i disse fylkene. Totalt 322 stasjonspunkt og 565 sendere ble slått av.

1, 4 millioner nordmenn mistet med det muligheten til å høre NRK på FM-nettet.

Fakta om DAB Ekspandér faktaboks Digital Audio Broadcasting (DAB), på norsk digital lydkringkasting, er ein europeisk standard for digitalradio som skal erstatta dagens FM-sendingar

Standarden krev nytt mottakarutstyr (DAB-radioar)

FM-nettet blei teke i bruk i Noreg i 1954

I 1995 starta NRK prøvesendingar med DAB, som gir plass til fleire kanalar

Noreg skal stengja FM-nettet i løpet av 2017

Du kan framleis høyra lokalradio på FM-nettet etter at hovednettet er sløkt. Endeleg sløkkedato er 2022 Kjelde: NTB/NRK

Markering på Ulriken

I Hordaland ble overgangen markert på Ulriken, der de lokale radiostemmene Finn Tokvam og Bård Ose trykket på knappen som sendte NRKs radiokanaler over på DAB.

Radiosjef i NRK Marius Lillelien var blant gjestene.

– For NRK er digitaliseringen av radioen et demokraftiprosjekt. NRK har i mange år hatt P1, P2 og P3 over hele landet. Så har noen byer i tillegg hatt kanaler som NRK klassisk og Alltid nyheter, men slik har det ikke vært alle steder. Det er ikke rettferdig, det skal ikke være forskjell på folk, sier Lillelien.

– Det er avgjørende for oss at alle skal få samme tilbud, og det får de med DAB, fortsetter han.

Fakta om overgangen til dab-radio Ekspandér faktaboks Dette er planen for den videre stengingen av FM-signalene: 21. april: Trøndelag, Møre og Romsdal (P4, Radio Norge, lokalradio)

26. april: Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland (NRK)

16. juni: Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland (P4, Radio Norge, lokalradio)

21. juni: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder (NRK)

15. september: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder (P4, Radio Norge, lokalradio)

20. september: Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus (NRK)

8. desember: Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus (P4, Radio Norge, lokalradio)

13. desember: Troms, Finnmark 189 lokalradiostasjoner fortsetter med å sende på FM ut 2021.

Slukket flere steder

Også direktør for P4-gruppen Kenneth Andresen var med på slukkingen fra Ulriken.

– Det viktigste med digitaliseringen av radioen er at vi fornyer og moderniserer radio på en måte som gjør at vi når flere lyttere. Radioen må ut til folket, sier Andresen.

I Sogn og Fjordane var det radioprofilene Ronny Brede Aase, Silje Nordnes og Markus Neby i P3 Morgen som i en ekstrasending slukket FM-nettet.

SØRLANDET: Frank Grandalen fra Norkring slukket senderen på Greipstad i Søgne.

Lyd på FM-nettet

I halvtimen etter klokken 11.11 var det fortsatt mulig å høre radiosendinger på FM-nettet flere steder.

Det skyldes ifølge Norkring, som eier og drifter senderinstallasjonene i Norge, at selskapet måtte logge seg inn manuelt på flere av stasjonene langs kysten. Derfor tok det noen minutter før sendingen forsvant alle steder i de fem fylkene.

Har du spørsmål eller trenger hjelp til DAB-overgangen? Her kan du få hjelp.

Seks fylker gjenstår

FM-signalet er allerede slukket i Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Telemark, Buskerud, Hedmark og Opland.

15. september følger kommersielle kanaler etter. Det gjelder P4, Radio Norge, P5 Stavanger, NRJ Stavanger, Radio Sandnes, P5 Bergen og NRJ Bergen.

20. september er det Østfold, Vestfold, Oslo og Akershus sin tur.

13. desember er det i Troms og Finnmark siste fylker ut der FM-signalet blir slukket for NRK-kanalane.