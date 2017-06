No er det slutt for NRK-kanalane på FM-nettet

Klokka 11:11 trykte radiolyttar Monica Sunde Tjønnås på ein symbolsk knapp. Saman med Ronny Brede Aase, Silje Nordnes og Markus Neby i P3Morgon var ho gjest i dagens ekstrasending i samband med sløkking.

DAB-overgangen er gjort i ei rekkje fylke allereie, og i dag stod Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder-fylka for tur.

Distriktsredaktør Terje Gilleshammer meiner dagen er ein merkedag for NRK Sogn og Fjordane sine lyttarar på Vestlandet.

– FM-nettet var ein revolusjon då det kom og har vore viktig for radioen i Sogn og Fjordane. No tek vi eit steg inn i ei ny framtid som gjev oss eit endå større tilbod av kanalar. Vi ser at det vekker sterke kjensler. Det forstår vi. Samstundes håpar vi at folk vil sjå at DAB blir ei god løysing i lang tid framover, seier Gilleshammer.

Har du spørsmål?

Mellom klokka 13 og 14 kunne lyttarane spørje om DAB på Facebooksida til NRK Sogn og Fjordane. Her finn du svara frå distriktsredaktør Terje Gilleshammer i NRK og marknadssjef Jarle Ruud i Digitalradio Norge.

Fakta om overgangen til dab-radio Ekspandér faktaboks Dette er planen for den videre stengingen av FM-signalene: 21. april: Trøndelag, Møre og Romsdal (P4, Radio Norge, lokalradio)

26. april: Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland (NRK)

16. juni: Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland (P4, Radio Norge, lokalradio)

21. juni: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder (NRK)

15. september: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder (P4, Radio Norge, lokalradio)

20. september: Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus (NRK)

8. desember: Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus (P4, Radio Norge, lokalradio)

13. desember: Troms, Finnmark 189 lokalradiostasjoner fortsetter med å sende på FM ut 2021.

Fakta om DAB Ekspandér faktaboks Digital Audio Broadcasting (DAB), på norsk digital lydkringkasting, er ein europeisk standard for digitalradio som skal erstatta dagens FM-sendingar

Standarden krev nytt mottakarutstyr (DAB-radioar)

FM-nettet blei teke i bruk i Noreg i 1954

I 1995 starta NRK prøvesendingar med DAB, som gir plass til fleire kanalar

Noreg skal stengja FM-nettet i løpet av 2017

Du kan framleis høyra lokalradio på FM-nettet etter at hovednettet er sløkt. Endeleg sløkkedato er 2022 Kjelde: NTB/NRK