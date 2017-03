Monika-saken avsluttet: – Det betyr alt for henne

Mandag ettermiddag ble det kjent at Høyesterett avviser Donatas Lukosevicius' anke for å få Monika-saken opp for lagmannsretten.

Dermed blir drapsdommen på 18 års forvaring stående, og Kristina Sviglinskaja slipper den ekstra rettsrunden hun fryktet hun måtte gjennom.

Fem og et halvt år er gått siden hun fant sin åtte år gamle datter død da hun kom hjem fra jobb.

– Kristina er svært lettet over avgjørelsen. Hun tør nesten ikke helt å slippe gleden løs ennå, fordi det har vært så mye frem og tilbake. Men hun er jo veldig glad for kjennelsen i dag, sier Stig Nilsen.

– Det betyr alt

En drøy time etter at kjennelsen ble kjent, møter NRK Kristina Sviglinskajas bistandsadvokat hjemme på Bønes i Bergen, der han like etter klokken 16 fikk beskjeden fra statsadvokaten om at Monika-saken ikke kommer opp for en norsk domstol igjen.

Nilsen forteller at han hadde en lang prat på telefon med Monikas mor etter å ha videreformidlet Høyesteretts kjennelse.

– Vi snakket en del om sakens lengde, den har jo gått over fem-seks år. Så har vi snakket om at det har vært mye frem og tilbake, og at vi nå endelig ser ut til å ha fått en avslutning på saken.

– Hva betyr det for henne å få en avslutning etter så mange år?

– Det betyr alt for henne. Nå har hun levd med dette i fem-seks år. Det betyr veldig mye å kunne legge bak seg disse tunge prosessene hun har vært gjennom, og endelig begynne å se fremover, sier Nilsen.

Han ble oppnevnt som bistandsadvokat for Kristina Sviglinskaja kort tid etter at Monika ble funnet død. Helt fra starten av fikk Nilsen inntrykk av at politiet raskt konkluderte med at åtteåringen tok sitt eget liv, forteller han.

– Media fikk jo nokså tydelig beskjed om at dette ikke var noe å skrive om, fordi det var et selvdrap, sier Nilsen.

TUNGT: – De første årene var veldig tunge. Hun ble ikke trodd av politiet, og hadde en lang runde for å få saken gjenåpnet, sier Stig Nilsen. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Fornøyd med statsadvokaten og Kripos

Etter henleggelsen ni måneder senere, fulgte nesten to års kamp for Sviglinskaja og Nilsen, med hjelp blant annet fra varsleren Robin Schaefer, for å få saken gjenopptatt.

– De første årene var veldig tunge. Hun ble ikke trodd av politiet, og hadde en lang runde for å få saken gjenåpnet.

Men etter at politiet i 2014 startet ny etterforskning, sitter Sviglinskaja igjen med et helt annet inntrykk av dem, påtalemyndigheten og rettsapparatet.

– I runde to har hun vært veldig godt ivaretatt, sier hun selv. Hun er veldig fornøyd med statsadvokatens og ikke minst Kripos' oppfølging av saken. Hun opplever også at domstolen har hørt på henne, sier bistandsadvokaten.

– Stor ekstrabelastning

Men i januar i år tok saken altså en ny vending som var vanskelig for Sviglinskaja.

Lettelsen da Lukosevicius trakk anken gjennom sin tidligere forsvarer Aasmund Sandland, ble snudd til fortvilelse da saken likevel ble anket av hans nye forsvarer John Christian Elden.

Nilsen sier Sviglinskaja ble oppgitt da saken fikk det han kaller en «unødvendig ekstrarunde».

– Det synes jeg veldig lite om. Det har vært en særdeles stor ekstrabelastning for Kristina. Den burde hun, og den skulle hun, ha sluppet, sier Nilsen.

TAKKER: Kristina Sviglinskaja før rettssaken i Nordhordland tingrett i fjor. Nå takker hun for støtten. Foto: Runa Victoria Engen / NRK

Takker for støtten

Elden sier til NRK at han er uenig i Høyesteretts avgjørelse, men at han tar den til etterretning.

Nilsen sier det gjenstår litt arbeid i saken, blant annet med å få utbetalt erstatningen Sviglinskaja er tilkjent, og at han og klienten nå vil bruke litt tid på å få saken avsluttet på en ordentlig måte.

Sviglinskaja vil likevel bruke anledningen i dag til å takke for støtten hun har fått gjennom de nesten fem og et halvt årene saken har pågått.

– Hun vil rette en stor takk til alle som har bidratt i saken. Politiet, Kripos, statsadvokat, og alle rundt som har støttet henne. Tusen takk til dem, sier Nilsen.