HJEMMEFRA: Oliver (12) reiser hjemmefra for å være på leirskole en uke. Igjen sitter mor Beate Vinkler Rasmussen og uroer seg for om blodsukkeret til sønnen er for høyt eller lavt. – Den nye måleren ville gitt oss mulighet til å ha kontroll på blodsukkeret hans, selv om han er hjemmefra.

Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK