78-åring trente seg frisk på skogssti

1. Sett deg realistiske mål

– Det er viktig å skille mellom slank og sunn. Sliter du for eksempel med betydelig overvekt er det nesten umulig å bli Barbie-tynn. Slike mål kan være ødeleggende. Det viktigste er å ha fokus på en sunnere kropp og en sunnere livsstil, sier Mari-Mette Graff, leder for Landsforeningen for overvektige.

2. Sørg for at folk rundt deg støtter deg

– Skal man få til en livsstilsendring, er det viktig å ikke være alene. Det er viktig at de rundt deg, både familier, venner og kolleger, aksepterer og støtter valget ditt. Vi ser forskjell på dem som har denne støtten rundt seg, sammenlignet med dem som ikke har det. Og det er ikke alle som tør å være åpen om behandlingen og endringsarbeidet de går gjennom, sier fysioterapeut ved Stamina Helse, Yngvild Skoglund Kaspersen.

– Det er viktig å finne seg noen gode støttespillere, som en tør å være åpen og ærlig med. Det kan for eksempel være venner, familie, kolleger eller fastlegen din.

3. Finn aktiviteter du liker

Som en del av behandlingen skal pasientene på Stamina Helse prøve seg på flere aktiviteter, i håp om at de i alle fall finner én ting de liker å gjøre.

– Hvis du ikke liker aktiviteten du driver med, så holder du sjelden på lenge, sier Yngvild Skoglund Kaspersen.

4. Spis ofte

– Det er mange av våre pasienter som steiler når vi forteller dem at de skal spise fem-seks måltider om dagen. Det er viktig blant annet for å balansere blodsukkeret, og for å unngå å overspise, sier Kaspersen.

5. Få struktur og system på endringene

– Vi mennesker er vanedyr, når vi gjentar ting over tid når blir en vane. For å forandre på vanene, eller skaffe seg nye vaner, må man sørge for at man gjør endringene ofte nok, sier Mari-Mette Graff, leder for Landsforeningen for overvektige.

Gode råd kan være å planlegge treningen for neste uke, planlegge måltider lenger frem i tid, skrive handlelister og handle én gang i uka, og sette inn alarmer som sier fra når det er tid for et mellommåltid.

6. Vær forberedt på opp- og nedturer

Både vektendring og progresjon i trening kan, og vil i perioder, stagnere. Det er naturlig. Ikke la det stresse deg.

7. Hold deg unna slankekurer

– Går du på en slankekur kan du gå fort ned i vekt, men når du er ferdig med kuren, er det veldig enkelt å gå tilbake til gamle vaner. Da risikerer du å gå opp i vekt igjen, gjerne tilbake til det nivået du var på, eller over. Prøv heller å finn et kosthold du og kroppen din kan leve med, sier Mari-Mette Graff.

Både hun og Yngvild Kaspersen anbefaler Helsedirektoratets kostholdsråd, som er støtter seg på seriøs forskning.