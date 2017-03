Mann (32) tiltalt for overgrep mot syv barnehagebarn

– Tiltalen er jo uttrykk for at det har funnet sted alvorlige straffbare handlinger. Det er naturlig nok et alvorlig tillitsbrudd som er begått, sier statsadvokat Magne Kvamme Sylta.

En 32 år gammel mann har begått overgrep mot syv gutter i to bergensbarnehager han jobbet i, over en periode på tre og et halvt år, ifølge Statsadvokaten i Hordaland.

Det første overgrepet skal ha skjedd i november 2012. 15. april i fjor ble mannen pågrepet, siktet for voldtekt av en fire år gammel gutt. I avhør erkjente den da 31 år gamle mannen å ha forgrepet seg på ytterligere fire barn.

I mai i fjor ble det kjent at politiet etterforsket et sjette overgrep, og når tiltalen nå er klar, er det altså totalt syv barnehagegutter statsadvokaten mener mannen kan straffes for å ha forgrepet seg mot.

– De alvorligste forholdene har en strafferamme på 21 års fengsel. Det ligger naturlig nok i det klare signaler om at dette er en alvorlig sak, sier Sylta.

I tiltalebeslutningen tar statsadvokaten forbehold om å legge ned påstand om forvaringsstraff for 32-åringen.

STATSADVOKAT: – Det har vært gjort et grundig etterforskningsarbeid ved Vest politidistrikt, sier statsadvokat Magne Kvamme Sylta. Foto: Jon Bolstad / NRK

450 filmer og 4000 bilder

Det var BA som først omtalte tiltalen. Overgrepene har skjedd i barnehagene mannen jobbet i, én kommunal og én privat.

32-åringen er også tiltalt for å ha misbrukt sin stilling, og for å ha vært i besittelse av minst 450 filmer og 4000 bilder med fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn.

Mannen var tilknyttet et idrettsmiljø i Bergen, men politiet har ikke funnet at barn i dette miljøet er rammet.

Saken fikk stor oppmerksomhet da den ble kjent våren 2016. Barnehagebyråden i Bergen uttalte at kommunen var i krise, og saken førte til enorm pågang til Incestsenteret i Vestfold fra barnehager over hele landet.

STOR STØTTE: På et av mange kort de ansatte i den kommunale barnehagen fikk av foreldre etter at overgrepssaken ble kjent, står det at «vi står sammen i dette». Foto: John Arnt Nøstdal / NRK

Styrer: – Føler han sviktet oss

Kripos har bistått Vest politidistrikt i etterforskningen, primært med å gjennomføre avhør av barna, opplyser Sylta.

De ansatte i barnehagen mannen ble pågrepet i, fikk stor støtte av foreldrene i etterkant.

– Det har vært veldig tungt og vanskelig, og de ansatte har vært mye lei seg. Vi kan ikke forstå at han har fått til å gjøre overgrep her. Jeg føler at han har sviktet oss, sa styreren til NRK.

NÆRMERE AVKLARING: – For foreldrene som har levd med denne saken i nesten ett år, har de kommet et skritt nærmere en avklaring i saken når det nå er tatt ut en tiltale, sier bistandsadvokat Rolf Knudsen. Foto: Sindre Øye Helgheim / NRK

– Nærmere avklaring for foreldrene

32-åringens forsvarer Beate Hamre har ikke besvart NRKs henvendelser.

– For foreldrene som har levd med denne saken i nesten ett år, har de kommet et skritt nærmere en avklaring i saken når det nå er tatt ut en tiltale, sier Rolf Knudsen, bistandsadvokat for fem av barna.

Ifølge BA vil rettssaken komme opp til høsten, og trolig få en varighet på rundt tre uker.