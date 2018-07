Trolltunga har opplevd eksplosiv vekst i besøkstallet de siste årene, og i fjor tok trolig så mange som 100.000 personer turen til turistmålet i Odda i Hardanger.

De fleste kommer i bil, og parkerer i Skjeggedal. Etter å ha kjørt den smale og bratte strekningen på syv kilometer opp fra rv. 13, får mange turister seg i år et lite hyggelig prissjokk.

Ved utgangspunktet for fjellturen møtes de nemlig av en minstepris på 500 kroner for å parkere en personbil.

– Det er overraskende dyrt, sier Jakub Sklenička.

Hadde tsjekkeren NRK møter ved parkeringsautomaten i stedet tatt turen i fjor, hadde han sluppet unna med å betale 300 kroner.

Kostnaden har altså økt med 67 prosent på et år. Det er særlig de utenlandske turistene som reagerer på prisnivået, forteller parkeringsvaktene.

– Det er mange som blir sure på oss. De synes det er veldig dyrt i forhold til der de kommer fra, og skjønner ikke hvorfor det koster så mye, sier Sebastian Vestrheim, som har som sommerjobb å dirigere Trolltunga-bilister.

– HAR IKKE NOE VALG: – 500 norske kroner for en parkeringsplass er veldig dyrt for oss. Men vi har ikke andre muligheter enn å parkere her, så da må vi jo betale, sier Jakub Sklenička fra Tsjekkia. Foto: Tale Hauso / NRK

Dyre og dårlige alternativer

Før årets sommersesong overtok Odda kommune ansvaret for parkeringsplassene i Skjeggedal.

Veien opp dit er så trang at det kun er personbiler som slippes til. For minsteprisen på 500 kroner, kan de stå parkert i inntil et døgn. Velger man å overnatte ved Trolltunga, øker beløpet med 200 kroner for hvert påfølgende døgn.

Alternativene er få, og enten dårligere eller dyrere.

I Tyssedal, der busser og bobiler må parkere, koster det 300 kroner for en personbil. Men da må man enten gå i syv kilometer, eller ta en shuttlebuss som koster 100 kroner hver vei.

Det finnes også et mindre antall parkeringsplasser på Topp, som ligger 4,3 kilometer rett opp i fjellet fra Skjeggedal. De koster 600 kroner.

POPULÆRT TURISTMÅL: I fjor opplevde Odda kommune en økning på 19 prosent i antall turister til Trolltunga. Trolig tok så mange som 100.000 turen, inkludert skigåere om vinteren. Foto: Henrik Evertsson / NRK

– Finansierer sikkerhet for turistene

Ordfører i Odda, Roald Aga Haug (Ap), forsvarer likevel prisnivået i Skjeggedal, som for det store flertallet er det naturlige utgangspunktet for Trolltunga-turen.

– Pengene som kommer inn her, blir brukt til fjellvaktordning, til å rydde stier, legge broer og ta vare på sikkerheten til turistene, påpeker Haug.

Han viser til at man allerede har sett konkret bedring i sikkerheten som følge av tiltakene.

– Tidligere har det vært veldig fokus på alle redningsaksjonene ved Trolltunga. Men med nødbuer og fjellvakter, som blir finansiert med disse pengene, er dette problemet blitt veldig, veldig mye mindre, sier Haug.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. FÅ ALTERNATIVER: Skjeggedal er det naturlige utgangspunktet for turen til Trolltunga. Der koster det 500 kroner å parkere en personbil i et døgn. Man kan også parkere i Tyssedal til 300 kroner, men da må man enten gå syv kilometer, eller ta buss som koster 100 kroner hver vei. I tillegg finnes det et mindre antall parkeringsplasser på Topp, 4,3 kilometer rett opp i fjellet fra Skjeggedal, men de koster 600 kroner.

Over dobbelt så dyrt som Preikestolen

Odda skiller seg likevel ut med negativt fortegn i parkeringspriser for turister.

De som vil gå til Preikestolen og Kjerag i Rogaland, betaler 200 kroner for å parkere en personbil hos Stiftelsen Preikestolen og Lysefjorden utvikling, forteller leder Helge Kjellevold.

Det er ingen økning fra i fjor.

– Men vi økte prisen for busser fra 500 til 800 kroner. Pris kan jo være et virkemiddel for å styre trafikkmengden, men for vår del har ikke det vært tema til nå, sier Kjellevold.

Turister som vil gå til Gaustatoppen, betaler 150 kroner for å parkere på den mest brukte parkeringsplassen på Stavsro.

Det er en økning på 50 kroner fra i fjor, får NRK opplyst ved Gaustatoppen Booking, men altså fortsatt under en tredjedel av det Trolltunga-turistene betaler.

IKKE SJOKKERT: Det er de utenlandske turistene som klager mest på parkeringsprisen, forteller parkeringsvaktene. Camilla Olsen fra Rogaland sier til NRK at hun synes prisnivået er greit. Foto: Tale Hauso / NRK

– Veldig dyrt, men vi har ikke noe valg

Ved parkeringsautomaten i Skjeggedal møtes turistene av et skilt som forteller hva pengene går til. Jakub Sklenička fra Tsjekkia er ikke videre imponert.

– Vi har vært tilsvarende steder i USA og Canada. Der er det mye billigere, selv om servicen er den samme. 500 norske kroner for en parkeringsplass er veldig dyrt for oss. Men vi har ikke andre muligheter enn å parkere her, så da må vi jo betale, sier han.

Alle andre utenlandske turister NRK treffer på parkeringsplassen deler Skleničkas oppfatning av prisnivået. Men norske Camilla Olsen fra Rogaland er ikke like skeptisk.

– Jeg synes det er helt greit, sier hun om prisen.

REISELIVET KRITISK: – Turistene må helt klart være med å betale, men ikke til den prisen. Kanskje har de spart hele livet for å komme hit, så tar vi rotta på dem med en gang de har kommet inn i kommunen, sier Finn Hagen i Trolltunga Guesthouse. Foto: Tale Hauso / NRK

– Turister snur når de ser prisen

Prisøkningen får imidlertid også den lokale reiselivsnæringen til å reagere. Finn Hagen ved Trolltunga Guesthouse i Tyssedal frykter utenlandske turister skal velge dem bort.

– De skryter av Trolltunga, men jeg hører dem klage på at parkeringen er altfor dyr. Jeg hadde skjønt det om man hadde lagt på en 50-lapp på prisen, men når man øker til 500 kroner, skremmer vi dem vekk, mener Hagen.

Han hevder turister har lagt Trolltunga-planene på is når de har oppdaget beløpet på parkeringsautomaten.

– Det er folk som har snudd. Flere bedrifter her har opplevd at potensielle overnattingsgjester har valgt å dra videre til Vøringsfossen eller andre steder der det er gratis, sier Hagen.

– IKKE VÅR PRIS: – Den nye prisen var allerede satt, og annonsert, før kommunen overtok ansvaret, sier ordfører Roald Aga Haug. Foto: Henrik Evertsson / NRK

Lover å evaluere prisen

Ordfører Roald Aga Haug sier seg enig med Hagen i at en prisøkning på 200 kroner og 67 prosent er i meste laget, men sier prisen allerede var planlagt før kommunen overtok ansvaret for parkeringsplassen.

Nå lover han imidlertid å lytte til Trolltunga Guesthouse og andres innspill, og vurdere et priskutt frem mot neste turistsesong.

– Vi har møter med reiselivet både om våren og høsten. På møtet i høst, når vi skal evaluere sesongen, får vi se om vi skal gjøre endringer, sier ordføreren.

Han gjentar imidlertid behovet for å investere i turistenes sikkerhet, og advarer om at kostnadene må tas over det ordinære kommunebudsjettet dersom en ikke tjener nok på parkering.