Må fjerne flytebryggene etter 85 år

Foreningen har fått tre års frist til å rive bryggene sine langs Store Lungegårdsvann. Formann Thor Manum er svært skuffet:

– Det er tragisk at Bybanen ødelegger 85 års maritim historie her i båtforeningen. Kulturlivet, det mangfoldet vi har her, friluftslivet, alt blir ødelagt. Samtidig har Bergen kommune ikke noe alternativ klart for oss.

Les også: Krever at staten betaler nesten hele Bybanen

Kommunens område

Draugen Motorbåtforeningen ble stiftet i 1932. Alle bygningene, bortsett fra klubbhuset, som kommunen mener er verneverdig, må rives.

– Her er det jo snakk om et område som kommunen eier og båtforeningen leier. leieavtalen er nå oppsagt. Det er mange flytteprosesser som pågår nå når Bybanen skal bygges til Fyllingsdalen, sier byutviklingsbyråd, Anna Elisa Tryti.

Thor Manum mener det fortsatt burde vært plass til Draugen Motorbåtforening i Store Lungegårdsvann.

– Det er viljen til å finne en løsning det står på, mener han. At klubbhuset vårt skal stå igjen er et paradoks. Det blir et hus uten kultur og nærhet til båtforeningen. Rett og slett tragisk.

MENER DET HELE ER TRAGISK: Thor Manum er formann i Draugen Motorbåtforening. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Unik plassering

Båtforeningen har tre lange flytebrygger med panoramautsikt mot ADO-arena og Bergen sentrum.

– Det er en unik plassering. Sentrumsnært, ja vi ligger midt i smørøyet! Dette er en båtforening som har et lavterskeltilbud der medlemmer skal kunne komme seg ut på sjøen og finne seg en rimelig båtplass.

Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti har forståelse for situasjonen Draugen Motorbåtforening er kommet i. Hun sier hun vil hjelpe foreningen med å finne en annen plassering:

– Jeg er svært opptatt av småbåteiernes situasjon og behovet for områder der de både kan ha havn og stelle med båtene sine.

– Men Draugen Motorbåtforening har nå fått en ren oppsigelse uten noe signal om et nytt sted å være?

– Det er foreningen som har ansvaret. Båtforeningen må selv se etter et nytt område, men det betyr ikke at også kommunen skal være med på å hjelpe til.

LOVER BÅTFORENINGEN HJELP: Anna Elisa Tryti er byutviklingsbyråd i Bergen. Foto: Lars Christian Wallace / NRK

Glad for signalene fra kommunen

Thor Manum i Draugen Motorbåtforening er glad for signalene fra Bergen kommune.

– Så får vi håpe at vi får oss et nytt område. I 2014 var det et arbeid i gang for å slå oss sammen med Neptun Båtforening i den andre enden av Lille Lungegårdsvann. Planene om en samlokalisering ble imidlertid lagt i en skuff. Kanskje de nå kan tas opp igjen.

Anna Elisa Tryti forstår at tilgang til sjø og båtliv er viktig:

– Det er ofte menn som pusser på båtene. Det er ikke alltid like lett å være mann i en by. Hva skal de egentlig holde på med tenker jeg hvis de ikke har en båt å pusse på?