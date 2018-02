Lysbakken avslører dramatikk rett før valgkampen: – Jeg ble kjørt til sykehus midt på natten

– Jeg ble kjørt til sykehuset en natt i juni. Da visste vi ikke hva det var, men det viste seg å være epilepsi. Det var guffent. Dette er en sykdom mange nordmenn lever med, men akkurat da visste ikke jeg hva det var eller hva det innebar, sier Audun Lysbakken (SV).

SV-lederen forteller for første gang om dramatikken som utspant seg kort tid før fjorårets valgkamp. Etter å ha blitt undersøkt på sykehus ble det slått fast at Lysbakken hadde hatt et par epileptiske anfall.

– Det var noen få uker før valgkampen skulle begynne, så jeg var redd for hvordan det ville påvirke det. Så viste det seg at det skyldtes en misdannelse på en blodåre, som det gikk an å operere bort.

TAKKNEMLIG: – Nå er jeg helt frisk og gleder meg til å komme tilbake. Jeg er veldig takknemlig for den hjelpen jeg har fått av helsevesenet, sier SV-leder Audun Lysbakken. Her avbildet med Jonas Sjöstedt i svenske Vänsterpartiet. Foto: Christian Lura / NRK

Frisk som en fisk

Før jul gikk Lysbakken ut i sykepermisjon for å gjennomføre en operasjon ved Rikshospitalet for å fjerne misdannelsen. Lysbakken opplyser at han nå er helt frisk.

Neste mandag er SV-lederen tilbake på Stortinget etter over to måneder på sidelinjen. Det har vært en dramatisk tid i norsk politikk, med store avsløringer knyttet til varslingssaker i flere partier. Lysbakken kaller det en «nødvendig revolusjon for samfunnet».

– Jeg tror ingenting kommer til å bli som før. Det betyr ikke at det ikke vil komme nye varsler eller skandaler, eller at vi blir kvitt seksuell trakassering. Men det har blitt en helt annen bevissthet, sier Lysbakken, før han fortsetter:

– Det vil bli vanskeligere å ignorere det store problemet vi har med seksuell trakassering, vanskeligere å le av feminisme. I år tror jeg vi vil ha den første 8. mars-markeringen uten avisartiklene med spørsmål om kvinnedagen er nødvendig Det i seg selv er et fremskritt.

LENGER PERMISJON: Mens SV-lederen har kommet seg etter operasjon har målinger vist at de rødgrønne sliter med oppslutningen i månedene etter valget. – SV har gjort sin del av jobben. Partiet har vokst mens vikarene mine har styrt. Jeg burde kanskje blitt borte lenger, sier Lysbakken lattermild. Foto: Christian Lura / NRK

Frykter mørkeblå regjering

I tiden Lysbakken har vært borte fra politikken har også Venstre besluttet å gå inn i regjering med Høyre og Frp. SV-lederen frykter en mørkeblå regjering.

– Å kalle denne regjeringen blågrønn, er villedende markedsføring. Venstre er et parti som ligger til høyre for Høyre i mange spørsmål knyttet til ulikhet i arbeidsliv. Jeg frykter at vi vil få en mørkeblå regjering – ikke en blågrønn regjering. Min jobb blir å samle opposisjonen, slik at vi kan stemme regjeringen ned.

Selv om Lysbakken har vært lenge borte fra politikken, bør ikke hans politiske motstandere bekymret seg for at han har forandret seg for mye.

– Det finnes sikkert dem som mener jeg har hatt behov for en operasjon i hodet. Det har jeg nå hatt. Men jeg tror de kommer til å bli skuffet, for jeg føler meg som den samme gamle politikeren, sier Lysbakken.