Kritikken hagler etter sentralbanksjefens klima-tale

For sentralbanksjef Øystein Olsen er det ikke naturlig å kommentere debatten etter årstalen. Han peker i stedet på det han sa under årstalen:

«Fjorårets rapport fra FNs klimapanel var alarmerende. Hvis arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser til atmosfæren ikke intensiveres, kan den globale oppvarmingen komme ut av kontroll. Virkningene av en varmere klode vil være alvorlige.»

Sentralbanksjefen pekte på at et internasjonalt kvotesystem kan sørge for lik prising av utslipp på tvers av land og sektorer:

«På globalt nivå har vi ikke kommet i mål. Men det skjer likevel viktige fremskritt. EUs kvotesystem og nasjonale avgifter omfatter til sammen store deler av klimagassutslippene i Europa. I Norge omfattes over 80 prosent av utslippene av kvoter eller avgifter.»

Sentralbanksjefen anser altså kvotesystemet og en femdobling av CO2-kvoteprisen i EU som en positiv utvikling, selv om det bidrar til å fremskynde utfasingen av norsk olje- og gassindustri og de omstillingsbehovene det vil kreve:

«En omstilling av forbruk og produksjonsmetoder i retning av lavere klimagassutslipp vil gi lavere etterspørsel etter fossile brensler. Det kan påvirke olje- og gassvirksomheten her hjemme. Vi har alltid visst at olje- og gassvirksomheten før eller siden vil fases ut. Olje og gass er ikke-fornybare ressurser. En strammere klimapolitikk globalt kan bety at tidspunktet for utfasing skyves nærmere i tid.»