FN: Verden må gjøre endringer som menneskeheten aldri før har sett maken til

Hva må vi gjøre for å hindre en oppvarming på mer enn 1,5 grader, sammenlignet med førindustriell tid? IPCC-ekspertene på bildet over har arbeidet siden 2016 for å finne svar. Nå sier de at verden må endres på mange komplekse måter, hvor alt henger sammen med alt.

Det de kaller «systemendringer» må skje raskt, i løpet av de neste 10-20 årene:

MAT, BYER, TRANSPORT, ENERGI OG INDUSTRI

Vi må endre hva vi spiser: Vi må spise mat som ikke krever stort landareal for å bli produsert, og som gir lave utslipp, mindre matavfall og lite annet avfall. Teknologiske inovasjoner, som bioteknologi, kan gjøre endringene lettere å gjennomføre.

Energi: Over gangen fra fossil energi til fornybar energi og mulighet for å lagre energien må gå fortere. I 2050 må fornybare kilder stå for 70-85 prosent av elektrisitetsproduksjonen. Elektrifisering, hydrogen og biobasert råstoff vil kunne føre til store utslippskutt. I industrien må man også kunne samle opp og lagre CO 2. Kull fases ut innen kort tid.

Endringene som har skjedd i energibransjen de siste årene viser potensiale, ifølge IPCC.

Byene må få utviklet grønn infrastruktur, som for eksempel bygg med grønne tak. De må planlegges smart og få høyere energieffektivitet. Dette vil endre måten mange av byene ser ut på.

ALLE MÅ BIDRA

Vi trenger en helhetlig systemtankegang, for å gjennomføre endringene. Alle relevante selskaper, industri og interessenter må involveres.

Som eksempel trekker IPCC frem overgangen til fornybar energi: Skal verden lykkes med dette vil det avhenge av økonomiske forhold, altså at noen har vilje til å investere i ny teknologi. I tillegg må sosiale og kulturelle forhold ligge til rette ved at folk faktisk ønsker seg denne teknologien. Institusjonelle forhold er også viktig: politisk vilje og støtteordninger er nødvendig for å få fart på endringene.