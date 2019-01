KrF fikk ikke gjennomslag for «historisk mulighet»: – Er nok en del på rød side som føler seg lurt

Torsdag kveld ble det klart at Kristelig Folkeparti (KrF) går inn i regjering med Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet.

I KrFs landsstyre stemte 17 delegater mot regjeringsplattformen. 19 stemte for. Det betyr at partiet kun var én stemme unna å torpedere hele regjeringsprosjektet.

Én av dem som stemte mot regjeringsplattformen var sentralstyremedlem og fylkesleder i Knut Arild Hareide sitt hjemfylke, Dag Sele.

Kort tid etter at plattformen ble lagt frem på en pressekonferanse bekrefter han til NRK at han nå trekker sitt kandidatur for en ny periode som sentralstyremedlem.

Han kommer også til å be valgkomiteen i Hordaland om å velge ny fylkesleder på årsmøte i mars – selv om han er valgt for to år.

– Hordaland KrF fortjener en leder med tilstrekkelig entusiasme. Jeg frykter vi går inn i et prosjekt som drar partiet i feil retning. Selv om det er mange gode KrF-gjennomslag i regjeringsplattformen, er jeg bekymret for gjennomslagene Frp får. Men jeg håper jeg tar feil, sier Sele.

SLUTTER: Fylkesleder for Hordaland KrF og sentralstyremedlem, Dag Sele, sier torsdag kveld at han tar ikke gjenvalg i sine verv. Foto: Bergit Sønstebø Svendseid / NRK

Mener KrF er dypt splittet

– Det er et historisk øyeblikk at vi har fått en borgerlig flertalls regjering for første gang siden 1985, og at vi ser en regjering med KrF og Frp. Det hadde få sett for seg for kun få måneder siden.

Redaktør i Dagen, Vebjørn Selbekk, mener likevel det er et dypt splittet KrF som går inn i regjeringen.

– Vi ser at partiet er omtrent like splittet som det var under landsstyremøtet i høst. Det tror jeg bekymrer Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad.

Få de viktigste punktene fra den nye regjeringens plattform.

– Har et forklaringsproblem

Sentralt i regjeringsforhandlingene og i striden internt i KrF, er spørsmålet om abortlovens paragraf 2c. KrF har ønsket en endring, eller fjerning av, loven. Det fikk partiet ikke gjennomslag for i regjeringsplattformen.

– Har Ropstad blitt lurt av Solberg i paragraf 2c-spørsmålet?

– Ropstad har i hvert fall et forklaringsproblem. Den historiske muligheten, som Ropstad kalte det, for å endre det KrF mener er en diskriminerende sorteringsparagraf, fikk de ikke gjennomslag for. Og det er klart at det er en del folk på rød side i partiet som føler seg lurt, sier Selbekk.

Selbekk mener samtidig at partiet har fått viktige gjennomslag, blant annet med innskjerpingen av fosterreduksjon.

Også når det gjelder bioteknologi fikk KrF et stort gjennomslag. I plattformen står det at «regjeringen ikke skal gjøre endringer i bioteknologiloven, med mindre de fire partiene er enige om det». Det betyr at eggdonasjon og assistert befruktning for enslige ikke blir tillat i Norge.

– Vetoretten, som Ropstad kaller det, er et viktig gjennomslag. Så helt tomhendt kommer ikke Ropstad fra regjeringsforhandlingene, sier Selbekk.

– Avstanden til Frp har ikke blitt tydelig mindre

Ifølge Sele er partiet splittet i retningsvalget, men står samlet om politikken. Samtidig regner han med delte meninger blant KrF-velgere om å gå inn i regjeringen med den plattformen som foreligger nå.

Han mener regjeringsplattformen har mange gode gjennomslag for KrF, men mener partiet også har måttet svelge noen kameler.

– Vi har fått gode gjennomslag for både barnereform og klima. Samtidig er jeg ikke helt fornøyd med innvandringskapittelet, og de skjerpede formuleringene om skatte- og avgiftslette, sier Sele, som poengterer at han til tross for ønsket om å trappe ned fortsetter som medlem i partiet.

– Det viser meg at avstanden til Frp er ikke blitt tydelig mindre sammenlignet med da vi stemte mot å gå i regjering med Frp.