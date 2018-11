Krav om lovens strengeste straff for Ap-politiker fra Hordaland

De alvorligste forholdene i tiltalen dreier seg om medvirkning til overgrep mot barn, noen svært grove, og en rekke forsøk på det samme. Også menneskehandel er del av det 23 sider lange anklageskriftet mot hordalendingen, skriver BT.

I uke etter uke har sakens to aktorer brukt tid på å bygge opp under de svært alvorlige anklagene i tiltalen. I dag la de ned påstand om lovens strengeste straff for den 48 år gamle mannen.

– Det er en massiv, kynisk utnyttelse av barn og fattigdom, sa statsadvokat Magne Kvamme Sylta i sin prosedyre.

Han krever også at mannen skal betale erstatning til to filippinske barn. De to er identifisert gjennom overgrepsmaterialet politiet har beslaglagt.

Skal ha begått overgrep mot 61 barn

Aktor mener at til sammen 61 barn er berørt. Da den svært omfattende saken startet i september nektet den tiltalte mannen straffskyld hele 178 ganger.

Mannen var politiker for Arbeiderpartiet i et kommunestyre i Hordaland, da han høsten 2016 ble arrestert og siktet i forbindelse med etterforskingskomplekset «Dark Room» i Vest politidistrikt.

Den tidligere politikeren skal være skyld i at flere titalls filippinske barn helt ned i spedbarnsalder er utsatt for overgrep.

Ifølge tiltalen overførte mannen til sammen 700.000 kroner som betaling for overgrepene.

– Det er også gjennomført en aksjon på Filippinene på bakgrunn av funn i vår sak, hvor fornærmede barn ble reddet ut og moren til barna fengslet, sier medaktor i saken, Janne Ringset Heltne

Operasjon «Dark Room» Ekspandér faktaboks 20. november 2016 ble det kjent at minst 51 menn var involvert i nettverkene som Vest politidistrikt ruller opp.

Mennene skal ha delt bilder og video av grove overgrep mot barn helt ned i spedbarnsalder, og noen er også siktet for fysiske overgrep.

24 av de 51 personene var hjemmehørende i Vest politidistrikt.

Databeslaget som ble gjort, var på 150 terabyte, noe som tilsvarer 35.000 DVD-plater, og er dermed et av de største beslagene i norsk historie.

Opprullingen startet på Bergen politistasjon i 2015. En 22 år gammel mann ble anmeldt for seksuell omgang med en jente på 14 år.

I etterforskningen av denne saken oppdaget politiet chatter i flere aktive nettverk på det såkalte «mørke nettet», steder på internett der aktører tilsynelatende har kunnet opptre anonymt og uten å kunne spores.

Politiet hadde per november 2016 identifisert over 5.000 brukerkontoer i de ulike chattekanalene.

Etterforskningen mot nettverket har pågått for fullt siden nyttår 2016.

Operasjonen består av om lag 25 etterforskere i Vest politidistrikt.

30. mai 2017 kom Vest politidistrikt med en oppdatering på Dark Room-arbeidet. Der fremkom det at minst 300 barn er grovt seksuelt utnyttet og misbrukt gjennom liveoverførte overgrep, i hovedsak utført på Filippinene.

Totalt har Vest politidistrikt per 30. mai 2017 opprettet 84 saker i Dark Room-komplekset. 37 av disse tilhører Vest politidistrikt. Resten fordeler seg på andre norske politidistrikt, mens to saker er oversendt svensk og dansk politi.

Dark Room fortsetter arbeidet med full styrke i alle fall ut 2017.

191.000 chattemeldinger

Mannen har erkjent straffskyld og innrømmet 15 tilfeller av nettprat med andre nordmenn der han har delt overgrepsbilder av barn og snakket om å gjennomføre overgrep mot barn.

Politiet har samlet inn og har oversikt over totalt 66.000 meldinger som 48-åringen har sendt og mottatt på Skype fra 2011 til 2016.

Også på Yahoo-messenger har mannen vært aktiv. Her har politiet tatt beslag i over 125.000 meldinger.