Ap-politiker fra Hordaland tiltalt for grove overgrep og menneskehandel

Statsadvokatene i Hordaland har tiltalt en tidligere politiker fra Hordaland for grove overgrep mot flere barn og grov menneskehandel. Alle overgrepene skal ha skjedd på Filippinene. Den tiltalte er en mann på 47 år.

Mannen ble pågrepet i oktober 2016 under Vest politidistrikts operasjon "Dark room". Ifølge statsadvokat Magne Kvamme Sylta er tiltalepunktene svært omfattende.

– Det er et stort antall poster i tiltalen, vi må komme tilbake til detaljene i retten. Strafferammen på inntil 21 år har sammenheng med omfanget i tiltalen, sier Sylta til NRK.

Saken skal opp i Bergen tingrett 17. september.

Vurderer forvaring

Tiltalen gjelder direkteoverføring av videoer som viser overgrep mot svært unge barn. Alle overgrepene skal ha funnet sted på Filippinene. Ifølge tiltalen skal mannen ha overført penger i retur for videoene.

På grunn av omfanget av tiltalepunktene vil satsadvokatene også vurdere forvaring heter det i tiltalen.

– Dette er en type sak hvor forvaring kan være aktuelt, sier statsadvokat Sylta.

CHAT: Eksempel på en av chattene operasjon Dark Room har avdekket. FOTO: POLITIET Foto: POLITIET

Erkjenner ikke straffskyld

Mannens forsvarer, Jannicke Keller-Fløystad, skriver i en tekstmelding til NRK at tiltalte ikke erkjenner straffskyld for det vesentlige av tiltalebeslutningen.

– Tiltalen bygger på chattelogger og pengeoverføringer. Det har kun vært bevisopptak knyttet til 2 barn. Bevisopptaket har styrket tiltaltes forklaring, skriver hun.

Ifølge Keller-Fløystad er det ingen filmer eller avhør av barn som bygger opp under tiltalen.

– Jeg kjenner ikke til at det tidligere er tatt ut tiltale uten at hverken barna er avhørt eller at det eksisterer filmer, sier hun.

Operasjon «Dark Room» Ekspandér faktaboks 20. november 2016 ble det kjent at minst 51 menn var involvert i nettverkene som Vest politidistrikt ruller opp.

Mennene skal ha delt bilder og video av grove overgrep mot barn helt ned i spedbarnsalder, og noen er også siktet for fysiske overgrep.

24 av de 51 personene var hjemmehørende i Vest politidistrikt.

Databeslaget som ble gjort, var på 150 terabyte, noe som tilsvarer 35.000 DVD-plater, og er dermed et av de største beslagene i norsk historie.

Opprullingen startet på Bergen politistasjon i 2015. En 22 år gammel mann ble anmeldt for seksuell omgang med en jente på 14 år.

I etterforskningen av denne saken oppdaget politiet chatter i flere aktive nettverk på det såkalte «mørke nettet», steder på internett der aktører tilsynelatende har kunnet opptre anonymt og uten å kunne spores.

Politiet hadde per november 2016 identifisert over 5.000 brukerkontoer i de ulike chattekanalene.

Etterforskningen mot nettverket har pågått for fullt siden nyttår 2016.

Operasjonen består av om lag 25 etterforskere i Vest politidistrikt.

30. mai 2017 kom Vest politidistrikt med en oppdatering på Dark Room-arbeidet. Der fremkom det at minst 300 barn er grovt seksuelt utnyttet og misbrukt gjennom liveoverførte overgrep, i hovedsak utført på Filippinene.

Totalt har Vest politidistrikt per 30. mai 2017 opprettet 84 saker i Dark Room-komplekset. 37 av disse tilhører Vest politidistrikt. Resten fordeler seg på andre norske politidistrikt, mens to saker er oversendt svensk og dansk politi.

Dark Room fortsetter arbeidet med full styrke i alle fall ut 2017.

Offer og overgripere vil ikke være i retten

Filippinsk politi har også aksjonert i etterforskningen. Ifølge bistandsadvokat Sylta vil ikke verken overgriperne eller ofrene være tilgjengelig i retten.

– Vi skal spille av avhør og det er gjennomført bevisopptak på Filippinene. Retten vil få se i alle fall ett barn som skal spilles av i retten, sier Sylta.

Det har vært oppnevnt bistandsadvokat for noen konkrete barn, advokat Einar Drægebø. Han var også med til Filippinene ifølge Sylta.

Det har ikke lyktes NRK å komme i kontakt med Drægebø.