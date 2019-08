Kongehusekspert Kjell Arne Totland er død

Totland ble 74 år gammel.

Det var TV 2 som meldte om dødsfallet først. Det var også her han jobbet som kongehusekspert de siste årene, etter 20 år som ansvarlig for kongestoffet i Se & Hør.

Ifølge familien sovnet Totland stille inn natt til onsdag etter en tids sykeleie.

– En viktig historiebærer

Bergenseren har vært landets mest profilerte hoffreporter siden 90-tallet og har vært hyppig benyttet til å kommentere kongelige begivenheter både i Norge og i utlandet. Han har blant annet kommentert flere kongelige bryllup direkte på tv.

– Kjell Arne var helt unik med sin enorme kunnskap. Han var en viktig historiebærer og hadde et ektefølt engasjement, sier sjefredaktør i TV 2, Olav T. Sandnes, til NRK.

– SVÆRT TRIST DAG: Sjefredaktør i TV 2, Olav T. Sandnes, sier han er stolt over at mediehuset fikk formidle Totlands enorme kunnskap. Foto: Eivind Senneset / TV 2

– Kan ikke erstattes

Sjefredaktøren fremhever at Totland alltid håndterte både journalistikken og de kongelige med stor respekt og med utgangspunkt både i den posisjonen kongehuset har i dag og i en historisk kontekst.

– Kjell Arne er en mann som ikke kan erstattes. Vi i TV 2 var veldig glade i ham og er stolte over at det var vi som fikk formidle den enorme kunnskapen hans. Dette er en svært trist dag for oss, sier Sandnes.

Kongehuset har foreløpig ikke kommentert dødsfallet.

Totland underviste i språkfag i den videregående skolen og senere i spansk på Universitetet i Bergen, ifølge BA.