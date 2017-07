Kommunen snur: «Havnesjefen» kan få leve

«Havnesjefen» kan slippe avliving. Det er klart etter et møte mellom Os kommune, Svanehjelpen og Norsk Ornitologisk Forening på rådhuset i Os mandag formiddag.

– Nå skal vi jobbe i kulissene med å få dette i boks. Så vi håper folk roer seg ned og at ingen tar saken i egne hender, sier Agnar Nordheim i Svanehjelpen i Os etter møtet.

Han henviser til at folk har truet både med å drepe kjendissvanen «Havnesjefen», samt å kidnappe den, for å hindre at den skal bli avlivet.

Det har vært stort engasjement og debatt rundt svanen etter at den gikk til angrep på en barnehagejente og Os kommune vedtok å avlive den. Svanehjelpen går nå nattevakter i havnen på Osøyro for å passe på svanen.

Avlivingsvedtaket gjelder fra 23. juli og i to uker, men etter møtet mandag, er det likevel ikke sikkert det blir effektuert. Det bekrefter ordføreren i Os, Marie Bruarøy (H):

– Vi er blitt enige om at vi skal sjekke opp hvordan det er å flytte svanen, sier Bruarøy.

– Vil se om den kan flyttes

Miljødirektoratet avslo nylig å flytte «Havnesjefen» til en innhegning på Tysnes. Men Norsk Ornitologisk Forening har gitt råd om at svanen og familien kan flyttes til et annet sted i Norge, der den kan leve fritt.

Ordfører Marie Bruarøy (H) Foto: Christian Lura / NRK

– Vi vil se om det er mulig å flytte ham til et annet sted i landet. Det har ikke tidligere blitt gjort i Norge i særlig grad, men i England har de god erfaring med det, sier ordføreren.

Hvis man kommer til at svanefamilien ikke vil bli for stresset av flyttingen, og vil finne seg til rette på det nye stedet, tyder mye nå altså på at kjendissvanens liv kan berges.

– Fellingsløyvet er gjeldende, men finnes det andre muligheter, så skal vi se på dem. Vi har sett på dem tidligere, men vi ser gjerne på dem igjen når det kommer ny informasjon, som i dette tilfellet, fra England, sier Bruarøy.

SVANESANG?: Knoppsvanen «Havnesjefen» skulle egentlig avlives, men kan nå likevel bli berget. Foto: Stian Røkenes / NRK

– Skal bli godt å få den fjernet

Kommunen har allerede fått på bordet flere aktuelle steder i Norge hvor svanen kan plasseres, og vil nå undersøke mulighetene.

Os-ordføreren legger ikke skjul på at hun ser frem til å kunne sette punktum for den betente saken.

– Det skal bli godt å få den fjernet fra Osøyro. Den er en belastning, grunnet frykten for at det skal skje flere angrep. Jeg tror det er en del som har lyst til å tillegge denne svanen menneskelige egenskaper, og det synes jeg er synd. Han er en av de flotteste skapningene vi har på denne jord, men han er et vilt dyr – ikke et kjæledyr, sier Bruarøy.