Miljøministeren om plasthvalen: – Dette er det ekte havmonsteret

Gåsenebbhvalen som ble funnet på Sotra utenfor Bergen i helgen, hadde 30 plastposer og store mengder småplast i magen.

Det får klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen (H) til å reagere.

– Funnet forteller om en stadig tristere tilstand i havet. Plast er trolig verdens raskest voksende miljøproblem. Dette er det ekte havmonsteret, og det må vi bekjempe, sier han.

INNHOLDET: Alt dette var inne i hvalen. Zoolog Terje Lislevand (bildet) tror at hvalen forvekslet plast med blekksprut, og til slutt ikke kunne ta opp næring. Foto: Frederik Økland / NRK

Vil styrke internasjonalt samarbeid

Ifølge FNs miljøprogram havner over åtte millioner tonn plast i verdenshavene årlig. Zoolog Terje Lislevand ved Universitetet i Bergen var med på å slakte hvalen. Han tror at hvalen trodde plasten var mat, og døde som følge av at næringssystemet ble blokkert av avfallet.

– Vi fant emballasje fra mat og andre ting. Alt fra sjokoladepapir til poser merket med «fresh chicken». Det var en internasjonal samling av søppel.

MIKROPLAST: I tillegg til de 30 plastposene ble det funnet mye mikroplast i hvalens tarmer. hvalen var tom for næring. Foto: Frederik Økland / NRK

Miljøminister Helgesen mener at plast i havet er både en helserisiko og et økonomisk problem, og er enig i at plastforsøpling i havet er et internasjonalt problem.

Han peker på Kina og Indonesia som de to landene som står for mest plastutslipp i havet i verden.

TAR INITIATIV: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) er bekymret for forsøplingen i havet, og ønsker internasjonale initiativ for å begrense forsøplingen. Foto: CARINA JOHANSEN / NTB SCANPIX

– Vi har tatt initiativ til å vurdere et strengere internasjonalt regelverk på dette. Vi har snakket med Singapore om et samarbeid i Asia for å styrke nasjonal avfallshåndtering i asiatiske land. Dette gjelder nasjonal avfallshåndtering, og er ikke plast som blir dumpet i havet. Plasten kommer fra land.

MDG: – Norge har sviktet

Regjeringen vil legge frem en plaststrategi i løpet av våren, der det også vurderes et forbud mot mikroplast.

Opposisjonen forventer at regjeringen vil være offensive internasjonalt, og gå i bresjen for et grenseoverskridende samarbeid om å forsøple mindre.

– Norge må gjøre mer, men vi må også ha en sterkere stemme internasjonalt og sørge for at det internasjonale samfunnet tar mye større ansvar, sier miljøpolitisk talsmann Terje Aasland i Arbeiderpartiet.

Arild Hermstad i Miljøpartiet De Grønne mener at norske myndigheter på ingen måte har gjort nok for å begrense forsøplingen av havet.

– Norge har sviktet både internasjonalt og nasjonalt. Her hjemme har vi et enormt forbruk av fossil plast, som vi må slutte med. Det perspektivet savner jeg fra regjeringen, sier Hermstad.

Også Norges Miljøvernforbund mener at Norge burde tatt tak for lenge siden.

– Styresmaktene sitter på gjerdet og venter på at noen skal finne opp en løsning som forandrer alt, og i mellomtiden krangler på noen øre på en plastpose. Vi må få til et internasjonalt samarbeid på dette, fordi problemet er så stort at vi ikke kan gjøre dette alene, sier Ruben Oddekalv organisatorisk nestleder i Norges Miljøvernforbund.