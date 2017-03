Italiensk spillefilm gav turistboom til Bergen

Ni millioner italienere gikk på kino i fjor og fikk se bilder av bergenske gater og smau.

«Quo Vado?», historien om mannen som forelsket seg og havnet i Bergen, ble tidenes italienske filmsuksess med minst 600 millioner kroner i omsetning.

Det tjener bergenserne på.

Fra kinosalen til Vestlandet

– For Bergen er det 23 prosent turistøkning fra Italia i 2016, sier direktør Ole Warberg i Bergen reiselivslag.

Reiselivsdirektør Ole Warberg. Foto: Anette Berentsen/NRK

– Vi hører fra turoperatører, en del mediebedrifter i Italia og Innovasjon Norges kontor i Milano at det har vært økt oppmerksomhet. Og at de sender flere turister til Norge som refererer til hva de har sett på denne filmen.

Også filmmiljøet på Vestlandet har registrert at italienske kinogjengere har oppdaget Norge.

– Dette er jo ikke vitenskapelig bevist, men vi tror at dette kan ha med denne filmen å gjøre. Det er mye som tilsier at veldig mange har fått øynene opp for Vestlandet etter å ha sett denne filmen, sier daglig leder Stine Tveten i Vestnorsk filmsenter.

Fra disse landene kommer turistene

I alt var det over 18.000 flere turister på bergenske hotellrom i fjor sammenlignet med året før. Veksten er det utenlandske turister som står for, da antall hotellovernattinger fra norske turister gikk ned fra 2015.

Størst er veksten fra store turistnasjoner som Kina, USA, Nederland og Spania. Samtidig viser tallene en svak nedgang fra våre nordiske naboer Sverige og Danmark.

I tabellen under ser du fra hvilke land turismen til Bergen har økt mest.

I tabellen er ikke mindre turistnasjoner tatt med, da bare små endringer skaper en høy prosentvis endring i statistikken.

Selv om Kina har den største prosentvise økningen, er det Storbritannia, USA og Tyskland som står for flest overnattingsdøgn i Bergen.

Oppgangen løfter Italia til en tredjeplass på oversikten over land med størst turistøkning til vestlandshovedstaden.

Håper på Snømannen

Hollywood har også oppdaget Vestlandet, og flere ganger det siste året har filmfolk derfra vært i Bergen for å lage storfilmer.

– Vi har nettopp hatt besøk av to filmteam, "Downsising" og Snømannen som skal ha premierer i løpet av året. Bergen og Vestlandet er jo representert i begge de filmene, sier Tvedten.

BERGEN: Her filmes en av scenene til storfilmen Snømannen i den kjente trehusbebyggelsen i Øvre Bleikeveien ved Skansen. Foto: Eivind A. Pettersen / NRK

Flere store selskaper planlegger nye filmer med Vestlandet som kulisse de neste årene.

Reiselivsbransjen håper på enda mer filmeffekt.

– Ja, men ting tar jo litt tid. Det å planlegge reiser går gjerne noen år frem i tid, for noens del. Men vi ser gjerne en videre effekt i 2017 og 2018 også, sier reiselivsdirektør Ole Warberg.