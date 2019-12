–Vi har aldri holdt informasjon om cDCD tilbake fra befolkningen. Dette er en metode vi mener bør innføres i Norge, og som vi gjentatte ganger har uttalt oss om i media, og i våre egne kanaler. Opprinnelig ønsket vi å få inn informasjon om dette på våre spørsmål og svar-sider først når metoden var etablert nasjonalt, og endelig prosedyre fastsatt. Etter flere henvendelser i kjølvannet av NRK-saken i sommer, ble det bestemt å fremskynde dette.

– I Norge innebærer et ja til organdonasjon at man ønsker å gi bort sine organer etter sin død – uansett hvordan man døde. Dette er også praksis i de fleste andre land som praktiserer både cDCD og DBD, blant annet Storbritannia. Der utgjør cDCD i dag 40 prosent av alle organdonasjoner.

– Vi tror ikke at dette kommer til å endre folks donasjonsvilje i stor grad. Basert på reaksjonene så langt, er inntrykket vårt at de skeptiske blir mer skeptiske, mens folk flest forstår at metoden kan bli en viktig del av donasjonsvirksomheten, men at den må utredes bedre. Derfor er vi glade for at det etter en grundig nasjonal metodevurdering, nå slås fast at cDCD er innenfor norsk lov, at den gir gode resultater medisinsk, og at den med noen foreslåtte presiseringer og justeringer kan gjennomføres på en etisk forsvarlig måte. Dødsdiagnostikken ved varig hjerte- og åndedrettsstans er et medisinsk spørsmål som ikke angår organdonasjon spesielt, men medisinen generelt.

– cDCD er ikke en ny metode, eller en norsk «oppfinnelse». Den er «best practice» i mange land som har evaluert dette grundig. Organdonasjon er aldri aktuelt før intensivleger, helt uavhengig donasjon, har slått fast at videre behandling er nytteløs, og skal avsluttes.