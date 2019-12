Svar fra Hilde Myhren, direktør medisin, helsefag og beredskap ved Oslo universitetssykehus:

– Som landets viktigste donasjonssykehus og eneste transplantasjonssykehus imøteser Oslo universitetssykehus den videre prosessen fram mot en beslutning om metoden.

– Vi ser at rapporten fra Folkehelseinstituttet bekrefter tidligere vurderinger om at det juridisk ikke er noen hinder for cDCD i Norge. De etiske spørsmålene knyttet til alvorlig sykdom, liv og død er alltid krevende og vi har vært tjent med at det er gått grundig igjennom nettopp dette i arbeidet med rapporten, sier Myhren.

– Fram mot innføring av metoden i Norge er det fortsatt mye arbeid å gjøre med tanke på å komme fram til gode felles nasjonale prosedyrer, og ikke minst se til at disse blir innført på sykehus over hele landet. Her vil OUS med sin nasjonale behandlingstjeneste og Avdeling for organdonasjon ta ansvar for å informere og lære opp de 26 donorsykehusene, sier Myhren.

– Behandling med organdonasjon redder liv, men er også helt avhengig av full tillit. Vi håper at videre nasjonal beslutning og innføring av metoden skjer i tråd med dette og etter mønster av bruken av DCD ellers i Skandinavia og internasjonalt. Helsetjenesten må stå sammen om dette for å kunne gi likeverdig tilbud til alle i hele Norge. Den prosessen man nå har hatt har forhåpentlig bidratt til dette, avslutter Myhren.

På spørsmål om OUS ønsker å svare konkret på kritikken fra jusprofessor Aslak Syse, har NRK fått følgende svar fra fungerende fagdirektør Øyvind Skraastad:

«Oslo universitetssykehus har ikke flere kommentarer enn de som allerede er gitt. Nå imøteser vi videre prosess i regi av Beslutningsforum som nå har mottatt rapporten»